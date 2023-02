Tiago Pinto: "Lettera Zaniolo? Vedremo tra due giorni"

Il general manager della Roma ha parlato prima del match contro la Cremonese

01-02-2023 20:47

Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato a Mediaset prima del match di Coppa Italia con la Cremonese: “Hanno battuto il Napoli e dice tutto questo. Noi abbiamo grande voglia di continuare e giocare la partita come una finale”.

Su Zaniolo e la lettera diffusa nelle ultime ore in cui il giocatore prova a fare la pace: “Anche io ho parlato di Nicolò in questi giorni, oggi pensiamo alla partita. Nel momento giusto parlerò di questo tema, ma oggi conta la partita. Capisco la curiosità, ma il club deve prendere un paio di giorni per tirare le somme”.