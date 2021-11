Tifosi Inter hanno finalmente dimenticato Eriksen, è un trionfo social

28-11-2021 09:41

Quanti ricordano i rimpianti di inizio stagione, quando molti tifosi dell’Inter ricordavano come con Eriksen questa squadra sarebbe stata da scudetto? Senza Conte e con l’esperienza maturata in Italia alle spalle il danese avrebbe potuto essere la pedina cardine del gioco di Inzaghi senza quel maledetto problema al cuore che ancora oggi lascia tutti in attesa per capire il futuro del trequartista. Da ieri però all’assenza di Eriksen si pensa un po’ di meno. Resta immutato l’affetto per l’uomo e per il giocatore ma l’esplosione di Calhanoglu sta facendo dimenticare ogni rimpianto.

Calhanoglu da record: tre gol di fila in A non li aveva mai fatti

Il turco sta crescendo in maniera esponenziale e dopo un avvio di stagione tra alti e bassi si sta prendendo l’Inter. Decisivo a Venezia e non solo per il gol: è stato giudicato il migliore in campo ed ha anche raggiunto un record personale visto che tre reti di fila in A non le aveva mai segnate.

I tifosi esaltano Calhanoglu e prendono in giro il Milan

Fioccano i commenti sui social: “Il falso storico di Eriksen che ci ha fatto vincere lo scudetto altra balla. Ha contribuito, come gli altri, anzi molto meno, da Febbraio a Maggio. Calhanoglu impatto diverso e determinante, da subito. Questi sono I fatti. Per il buonismo la prossima volta” o anche “quando Calhanoglu ha calciato da fuori c’è chi ha pensato ad Eriksen e chi mente”, oppure: “12 partite, 4 gol, 4 assist. Non male per un giocatore che ha imparato il ruolo in 2 mesi..Corsa, grinta, qualità e tanto entusiasmo.. Con te da sempre, continua cosi Hakan”.

Arrivano tanti sfottò per il Milan, da cui Calhanoglu è andato via a parametro zero: “Ma Çalhanoğlu vale davvero 0 milioni?”, oppure: ““Hakan, ti lascio con questa statistica: Solo Messi ha segnato più di te da fuori area dal 2013/2014, che ne pensi?” “Ah ci sta..”..” e ancora: “Arrivato a zero, arrivato tra la derisione dei gonzi e i dubbi di alcuni. Tempo qualche partita ed è diventa una mezzala imprescindibile per l’Inter. È ovunque, non molla. Classe e garra. 4 goal 4 assist”

C’è chi ricorda. “Dal Milan per ben ZERO EURO abbiamo preso sia Calhanoglu che il rigore a partita. Ripeto, PER ZERO EURO” e poi: “Un ringraziamento va alla Curva Sud per gli insulti durante il derby e per lo striscione fuori dallo stadio, che hanno avuto il potere di svegliare e far tirar fuori gli attributi a Calhanoglu” e ancora: “Ma come ha fatto il Milan a non vincere neanche uno Scudetto in 5 stagioni con Calhanoglu?” e infine. “Ricordate che ogni mattina quando prendete un caffè lo pagate 1 euro in più di quanto l’Inter ha pagato Calhanoglu”.

SPORTEVAI