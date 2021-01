Tifosi Inter non salvano nessuno: due colpevoli su tutti

Si è visto di tutto a Genova e per i tifosi dell’Inter è stato un calvario: prima i piccioni sul campo disastrato di Marassi, poi il rigore sbagliato da Sanchez, quindi i gol degli ex Candreva e Keita, infine la reazione deludente dei nerazzurri, l’illusione dopo il primo gol stagionale di de Vrij, la sorpresa per l’ingresso di Eriksen a 20′ dalla fine, la rabbia per il gol sbagliato da Bastoni nel recupero e l’amarezza per una sconfitta inattesa. Altro che nona sinfonia, con la Sampdoria si è sentito solo un triste Requiem nella giornata in cui l’Inter avrebbe comunque potuto guadagnare qualcosa visto lo scontro diretto Milan-Juventus. Altro che mercato da monitorare: c’è solo sconforto.

Conte nel mirino dei tifosi dell’Inter

I fan dell’Inter sono scatenati e su twitter non salvano nessuno ma in particolare ce l’hanno con Conte: “Non è possibile che la squadra sia solo Lukaku e che si prenda goal a catinelle. Uno dei peggiori allenatori d’Europa ci ruba un milion al mese” o anche: “12 milioni all’anno per un unico schema, palla a Lukaku e pensaci tu…IMBARAZZANTE” e poi: “Upgrade di Conte : oltre la scelta della formazione sbaglia anche la scelta del rigorista” e infine: “Vi rendere conto che avete un allenatore che per mettere la squadra come si deve, deve prima perderla? Qua siamo al delirio”.

L’altro preso di mira – oltre a Sanchez (“scusate ma che hanno i cileni ultimamente?” oppure: “Possibile che non riusciamo a trovare uno e dico un rigorista sufficientemente affidabile oltre a Lukaku?) è Handanovic, e non è la prima volta: “Handanovic ha gli stessi riflessi che avevo io la sera di Capodanno dopo mezza bottiglia di spumante”, oppure: ” Sono cinque anni che è un portiere fermo, ora vi svegliate e lo usate tutti come capro espiatorio quando i problemi sono ben altri” e ancora: ” C’è un Enorme gigantesco e gravissimo problema Portiere per l’Inter, Handanovic va fermato e non a fine stagione”.

L’ironia dei tifosi sui piccioni in campo

A colpire i tifosi dell’Inter come prima cosa è stata la presenza dei piccioni in campo: “Al Marassi c’è un problema non da poco da un po’ di anni: i piccioni che si posano sul manto erboso durante le partite (e non solo). Mancano solo i bambini con il granturco per farsi le foto come a Piazza Duomo” o anche: “In Serie D ho visto terreni di gioco presi meglio di quello Marassi oggi. Campo pietoso per una partita di Serie A”, oppure: “Al Ferraris di Genova campo da terza categoria molisana” e ancora: “Nel calcio ci sono pochissime certezze, ma una di queste è legata a Marassi: la presenza del solito gruppetto di piccioni in campo. Intendo i volatili. Spettatori privilegiati”.

Il tema viene sviluppato da decine e decine di post ironici: “metterei uno spaventapasseri a centrocampo!” o anche:: “Giustamente senza pubblico i piccioni non hanno paura di stare in campo” oppure: “Ma è Marassi o Piazza Duomo?” e ancora: “I piccioni sono quelli che stan giocando meglio”.

SPORTEVAI | 06-01-2021 16:58