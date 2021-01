Mercato Inter, Antonio Conte ha scelto la quarta punta

L’Inter procede spedita nella sua caccia ad una punta nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in cima alla lista di Antonio Conte c’è il nome dell’attaccante del Parma Gervinho.

La punta ivoriana piace perché ha caratteristiche totalmente diverse da quelle degli attaccanti attualmente a disposizione del mister leccese, che lo considera un valore aggiunto soprattutto a gara in corso. Prima di fare il loro affondo per il giocatore, i dirigenti nerazzurri devono liberare un posto in attacco: a partire sarà il giovane Andrea Pinamonti.

Valutato 20 milioni di euro dopo il riscatto dal Genoa, è stato messo sul mercato alla ricerca di un acquirente, e potrebbe essere utilizzato per un possibile scambio. Sulle sue tracce ci sono Benevento e Bologna, e alcuni club esteri. Esclusa la possibilità di uno scambio con il Parma per lo stesso Gervinho: la società crociata non è d’accordo.

Si allontana invece il possibile ritorno di Eder in Italia. L’italobrasiliano, attualmente sotto contratto con il Jiangsu Suning, club di proprietà della famiglia Zhang, è apprezzato da Conte ma dopo due anni in Cina ci sono dubbi sulle sue condizioni attuali.

Su Gervinho si è espresso così nei giorni scorsi il ds del Parma Carli: “Dobbiamo stare attenti a levare giocatori che possono darci una mano a salvarci. Poi il mercato è semplice: ci devono essere gli incastri giusti fra offerta, volontà del giocatore e idee nel rimpiazzarlo questo giocatore. Non lo puoi levare se non lo riesci a rimpiazzare. Sarà difficile che il Parma si privi di qualcuno. Gervinho è una situazione particolare. Il Parma era convinto di averlo già venduto l’anno scorso, tant’è che prese Caprari investendo una cifra importante nel mercato di gennaio”.

“Gervinho aveva deciso che la sua esperienza era finita e poi non trovò l’accordo con l’altro club. Dovremo capire la sua volontà. Io lo vedo tranquillo e sereno, dispiace non sia venuto a Crotone ma aveva una lesione che si era procurato con uno scatto nella partita con la Juve. Gervinho si sta allenando bene, ad oggi non ha dato segnali, poi cosa succede tra quindici giorni non lo sappiamo”.

OMNISPORT | 06-01-2021 10:25