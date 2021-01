Tifosi Inter rassegnati: "E' una barzelletta"

Stavano assaporando la gioia per l’ennesimo successo in rimonta ma al fischio finale di Di Bello i tifosi dell’Inter sono furibondi. Con la partita in pugno, dopo la fatica della rimonta, i nerazzurri si sono squagliati consegnando la gara in mano agli avversari e prendendo il gol del 2-2 che ha smorzato in gola le urla. Cambi tardivi e sbagliati, errori individuali, mentalità sbagliata. Entra tutto nel calderone dopo una partita praticamente buttata, che allontana sempre più il primo posto dopo il ko con la Sampdoria.

Nel mirino dei tifosi dell’Inter solitamente ci entrano due-tre protagonisti, da Conte che viene sempre crocefisso per le sue scelte e la sua tattica, ai giocatori (Vidal su tutti) ma stavolta le critiche maggiori hanno un solo bersaglio, ovvero Handanovic. La mancanza di reattività sul gol di Pellegrini e qualche responsabilità anche sulla rete di Mancini hanno lasciato ancora una volta di stucco tutti. E non è la prima volta.

Tifosi dell’Inter furiosi con Handanovic

Fioccano commenti acidi: “Handanovic ti prego basta, questa storia sta diventando ridicola” o anche: “Sta diventando una barzelletta”, oppure: “Ma basta con questo portiere!!! Basta!!!” e ancora: “Handanovic reattivo sui tiri da fuori come un manichino in vetrina.”.

C’è chi cita Villaggio-Fantozzi (“crocifissione in sala mensa per Handanovic in 3..2..1… “), chi non si dà pace (“Non lo posso più vedere, dopo tanti anni ad alti livelli un degrado così non riesco a spiegarmelo”), chi trova paragoni: “Handanovic reattivo sui tiri da fuori come un manichino in vetrina”, oppure: “Handanovic starà seguendo un corso da cavaliere jedi e non lo sappiamo. Lui in realtà guarda il pallone e pensa: “tu non entrerai, tu non entrerai”. Ma è ancora alle prime lezioni”.

La pazienza dei tifosi è finita: “Handanovic non ci ha nemmeno provato. Si gira solo a guardare dove va la palla, credeva andasse fuori. Praticamente partiamo sempre da 1-0 per gli altri” e ancora: “Ma davvero al mondo non esiste un portiere da prendere e che sia migliore di quel palo della luce?”.

Anche Vidal nel mirino dei fan nerazzurri

L’altro sotto accusa (oltre Conte per la gestione dei cambi) è Vidal: “Cacciate Vidal dal campo dai, ma come si fa? Altro che bastone e carota, è pronto per il trepiede e la coperta. Siamo senza portiere e con un centrocampista in meno. Il mister non lo vede a “360 gradi” che cavolo succede in campo?” o anche: “il pupillo di Conte, colleziona un altra figuraccia” e poi: “E’ coordinato come un pino silvestre” e infine: “Conte insiste con Vidal. È rimbambito?”

