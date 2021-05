Tifosi Inter rassegnati su Conte, ecco chi vorrebbero in panchina

La festa scudetto più triste della storia è durata pochissimo: le voci dei debiti della società avevano già reso meno bello vivere il momento a campionato in corso ma ora, a pochi giorni dalla fine del campionato, ecco la mazzata che fa scomparire il sorriso dal volto dei tifosi. Conte sarebbe sul punto di andar via e a preoccupare i fan non è tanto la notizia in sè quanto cosa c’è dietro. Ovvero un piano di ridimensionamento che prevede anche la cessione di nomi importanti. Conte avrebbe confessato a chi gli è vicino di essersi sentito solo, di ritenere lo scudetto un miracolo e di non voler vivere un’altra stagione così, con in più la sua Inter indebolita. Frattura difficile da sanare, si ragiona su una buonuscita da 7 milioni.

I tifosi scelgono Inzaghi per il dopo-Conte

E ora che succede? C’è una frangia di interisti che se non vede (il comunicato scritto dell’Inter) non crede ma la maggioranza è ormai rassegnata a vedere andar via l’allenatore dello scudetto. Dei nomi che circolano per la successione di Conte, ovvero Mihajlovic, Inzaghi e Sarri, è il tecnico della Lazio quello che riscuote più consensi a leggere i commenti dei social.

Fioccano le reazioni: “Se non si adegua alla situazione, grazie di tutto e si riparte. Mi piacerebbe Simone Inzaghi, tecnico preparato e che utilizza 3-5-2 e che ha vissuto negli ultimi anni in una piazza difficile” o anche: “Grazie Antonio Conte per averci riportato sulla vetta d’Italia, ma ora il calcio va in un’altra direzione, spazio alla Qualità. Dentro uno tra Inzaghi, Galtier, Sarri”. Anche gli anti-Inter vedono bene Inzaghino: “Il successore perfetto sarebbe il piangina Simone Inzaghi. Mentalità interista”.

C’è chi scrive: “Se Conte andrà via, l’Inter esisterà lo stesso, se resterà saremo tutti felici. In generale quando prendi Conte sai che non potrai tenerlo per sempre” oppure: “Mi dispiacerà perché oltretutto significherà ridimensionamento vero. A questo punto spero resti Marotta che sarà la nostra assicurazione sul futuro”.

Arrivano anche reazioni ironiche: “Gli hanno fatto credere di mangiare in un ristorante stellato da 100€ ma, in realtà, era un semplice ristorante cinese” e infine: “Mettetevi nei panni di Conte. Vinci uno scudetto e ti propongono di sostituire Hakimi con Lazaro, Bastoni con Pirola e Lautaro con Pinamonti. Voi cosa avreste fatto?”.

SPORTEVAI | 26-05-2021 08:46