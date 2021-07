Tifosi Juve, arriva il no a ultima idea di mercato: "Non può aiutarci"

Nomi nuovi finora non ce ne sono. L’unica novità rispetto al passato si chiama al momento Massimiliano Allegri, che poi è il passato che ritorna, ma ci si aspetta da un momento all’altro che il club bianconero piazzi il primo colpo grosso sul mercato. In pole sembrava esserci Locatelli, il cui corteggiamento dura da tempo ma in queste ore è tornata d’attualità l’ipotesi Icardi. Il bomber non si trova bene a Parigi, Wanda Nara continua a mandare messaggi criptati sui social e tutto lascia intendere che Maurito muoia dalla voglia di tornare in Italia.

Anche Roma e Tottenham interessate a Icardi

Sull’ex attaccante dell’Inter è forte l’interesse anche di Roma e Tottenham che ha puntato Icardi nel caso in cui dovesse andar via Kane ma la preferenza di Icardi sarebbe per la Juventus. Si è ipotizzato anche uno scambio con Cristiano Ronaldo (possibile solo se Mbappè lasciasse il Psg) ma non è l’unica formula per vestirlo di bianconero.

I tifosi della Juve bocciano l’idea Icardi

Il nome di Icardi però non scalda la tifoseria juventina a giudicare dai commenti sui social: “Icardi prende 9,5 milioni di euro,con in squadra già CR7,Morata,e Dybala (ancora da rinnovare) la vedo grigia..un altro ingaggio così pesante alla Juve senza uscite pesanti non gli conviene,aggraverebbe il bilancio già negativo!” o anche: “Come ci può aiutare uno che si mette davanti alla porta e attende che qualcuno gliela passi? Voi lo vedete Ronaldo che arrivato lì la dà ad Icardi? La storia ci insegna che se la squadra non gioca per far segnare lui, Icardi non vede la palla per tempi interi” oppure: “Se diamo a Icardi i soldi che non abbiamo speso per Donnarumma, Cherubini può iniziare a morire da subito” e infine: “In ogni sessione di mercato ancora con sta storia Icardi alla Juve ‘Mo basta! Talmente scaduto che pure Moise lo aveva superato. BASTA BASTA”.

SPORTEVAI | 17-07-2021 09:56