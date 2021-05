Tifosi Juve dopo conferenza Pirlo: Film già visto, stesso finale

Mai era stato così esplicito come oggi. Andrea Pirlo sogna la riconferma. Lo dice alla vigilia della gara decisiva col Bologna e spiega anche i motivi per cui la Juve farebbe bene a confermarlo: “mi piace fare questo lavoro, è normale che uno si riconfermerebbe. Mi piace lavorare, avere quest’adrenalina, questa pressione. Se facciamo questo lavoro è perché hai bisogno di sentire il sangue nelle vene per far succedere qualcosa di importante. Ho voglia di continuare, di lavorare per questa società. Lo farebbe chiunque. Non credo che la società deciderà in base a ciò che succederà domani. Penso si siano fatti un’idea su tutta la stagione, sia per le cose fatte bene che per quelle fatte male. Le decisioni non si prendono solo per una partita“.

I tifosi ricordano le stesse parole di Sarri

Proprio queste ultime frasi hanno colpito i tifosi bianconeri. L’anno scorso, prima della gara di Champions col Lione, le pronunciò pari pari Maurizio Sarri. E com’è finita lo sappiamo tutti. Fioccano i commenti via twitter: “le stesse parole che disse Sarri. ciao ciao Maestro” o anche: “Considerando che sono le stesse parole che disse Sarri: ciao Andrea!” e ancora: “Praticamente un dejà vu! Ha fatto copia incolla”.

C’è chi dice: “Mi ricordo di un altro allenatore cambiato dopo aver vinto due coppe, un certo Dino Zoff…..”. Un altro osserva: “Speriamo che lo mandino via per un big però! Sicuramente hanno gia deciso tutto”.

Non mancano i possibilisti: “mister Sarri era fuori da mesi, non era mai entrato in sintonia con l’ambiente. Pirlo ha ancora qualche possibilità, soprattutto vedendo reazioni post vittoria della coppa italia. si è visto un gruppo”. Un altro aggiunge: “Ieri tutti Pirlo rimane, oggi tutti Pirlo va via ma è evidente che non sarà lui l’allenatore il prossimo anno. Basta valutare la crescita come gruppo squadra: 0 non basta? I singoli: 0 (escluso danilo) non basta? 12 pt persi solo tra Fiorentina Benevento Crotone”.

Infine la chiosa: “Il futuro di Pirlo é stato gia deciso da tempo , probabilmente dopo Juve – Benevento e non saranno le ultime 3 partite a cambiare decisione . Stessa cosa con Ronaldo“.

SPORTEVAI | 22-05-2021 13:07