Tifosi Juve pregustano già la vendetta

Nè troppo presto, nè troppo tardi: probabilmente Inter-Juventus arriva proprio al momento giusto. Servirà a capire se i nerazzurri sono davvero da scudetto e se i bianconeri avranno davvero assorbito la modalità-Sarri per dimostrarsi i più forti in Italia come accade da otto anni a questa parte. Non è però solo la classifica che evidenzia come quello di San Siro sia già uno scontro diretto ad animare la vigilia del big-match.

LA RIVALITA’ – Da sempre la rivalità tra i due club e le due tifoserie è accesa, e da dopo-Calciopoli in poi è diventata una guerra di religione o quasi. La ciliegina è arrivata nella scorsa stagione con l’approdo a Milano di Marotta e in estate quando Conte ha firmato per l’Inter, rinnegando il suo passato.

IL NEMICO – I tifosi della Juve hanno reagito con rancore alla scelta del tecnico leccese, arrivando perfino a chiedere che venisse tolta la stella allo Stadium per colui che è stato il capitano di tante battaglie e tanti trionfi.

LA PAURA – Lo stesso Conte è rimasto avvilito nel palpare un ambiente così ostile nei sui confronti, ed ha accusato anche i media di pompare questo odio nei suoi confronti, dando sempre risalto ai messaggi negativi che arrivavano dalla sponda del tifo bianconero.

L’ATTESA – A sondare però l’umore dei fan juventini sui social la sensazione è che pregustino già la vendetta nei confronti dell’ex bandiera. C’è chi scrive: “Se l’Inter dovesse perdere anche domenica contro la Juve mi aspetto Conte a fine partita dire: “Sempre loro. Queste cose devono finire. Ci vuole rispetto. È da Iuliano-Ronaldo che rubano” o anche: “Ho un sogno nel cuore: andare a Milano, RUBARLA e… godermi Conte nel post-partita!”.

GLI ARBITRI – Chi ha sentito le parole del tecnico interista dopo il ko in Champions al Camp Nou dà la sua lettura: “Visto ora l’intervista di Conte post Barca-Inter. Non vuole parlare dell’arbitraggio ma si fa 5 minuti di pianto continuo. Si è preparato il terreno per Inter-Juve?” o anche: “Conte inizia la sua valle di lacrime! Road to Inter-Juve” oppure: “Conte parla da Barcellona affinché in Italia ascoltano. Iniziata Inter-Juve”.

LE LACRIME – I tifosi della Juve inondano il web di messaggi: “Quanto conta InterJuve? La risposta la dà il Conte di ieri che somatizza la sconfitta e i media che fanno da eco sul rigore “negato” (che in telecronaca nessuno ha visto…). La Juventus eventualmente a -5 ha risorse per rimontare. Loro, in caso di sorpasso, li voglio vedere” o anche: “Gli interisti piangono da domenica scorsa per Inter-Juve..una deviazione frignosa verso Barcellona-Inter e si ritorna a piangere preventivamente per domenica dopo le designazioni arbitrali. se vincono sono i piu forti del mondo..se perdono è perche qualcuno ha rubato”. La chiosa è divertente: “Secondo voi domenica sera posso entrare in nord a San Siro con la maglia di Conte dello scudetto del 5 maggio?”.

SPORTEVAI | 03-10-2019 13:11