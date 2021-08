Tifosi Juventus spiazzati e delusi: E' uno scambio che non ci conviene

Il sorriso per la fine del tormentone-Locatelli, arrivato a Torino tra l’entusiasmo dei tifosi, è durato poco. L’ultima notizia di mercato legata ai bianconeri ha riportato il malumore. Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero la Vecchia Signora pronta a liberarsi di McKennie per far posto al figliol prodigo Miralem Pjanic. Allegri avrebbe dato l’ok, considerando anche le difficoltà del club di cedere altri centrocampisti dallo stipendio semi-insostenibile (vedi Ramsey). L’idea però piace poco o niente ai tifosi a giudicare dai commenti sui social.

I tifosi non vogliono la cessione di McKennie

Non tutti sono convinti della bontà dell’idea di riprendersi Pjanic ma quasi nessuno vorrebbe privarsi del texano: “Privarsi di McKennie (perché Ramsey è invendibile) se non per l’arrivo di un top a centrocampo (con tutto il rispetto oggi Pjanic non lo è), sarebbe errore gravissimo. Vero che a volte sei costretto a scelte obbligate ma sarebbe operazione no-sense” o anche: “Non capisco dove sta la logica in un operazione,dove fai uscire Mckennie per far posto a Pjanic…o stai così,oppure se sei capace ti liberi di gente tipo Ramsey”.

C’è chi osserva: “McKennie lo puoi pure vendere, non è un fenomeno, ma -smontare e rimontare ogni anno non va bene -ha uno stipendio basso -al 19 di Agosto non lo sostituisci bene” oppure: “In sè non sarebbe questa tragedia vendere McKennie. Lo sarebbe venderlo per Pjanic” e ancora: “Mckennie è uno degli ultimi che venderei in rosa, caratteristiche uniche, stipendio basso, giovane, e ottimo per mercato Usa” e infine: “Abbiamo in rosa tanti altri rami secchi, e se vuoi monetizzare abbiamo il francese”.

SPORTEVAI | 19-08-2021 09:28