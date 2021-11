Tifosi Milan, alla vigilia del derby la notizia che infiamma i social

06-11-2021 08:28

Ci sarebbe da pensare al derby con l’Inter, a come fermare Lautaro Martinez e a come imbrigliare le mosse di Inzaghi ma i tifosi del Milan si sono svegliati con una notizia che ha rischiato di mandare il caffè di traverso. Per la sorpresa. Andriy Shevchenko torna in Italia, sarà il nuovo allenatore del Genoa. L’ex bomber ucraino prende il posto di Ballardini, esonerato nonostante il 2-2 di ieri del Grifone a Empoli. Un colpo di scena maturatosi in poche ore: il Genoa – che aveva già deciso da giorni l’esonero di Ballardini – era in contatto stretto con Pirlo ma quando si è aperta la porta per Sheva non ha perso tempo ed ha chiuso l’accordo.

Sheva al Genoa accende la passione dei tifosi del Milan

Risentire il nome di un idolo indiscusso ha animato tutti i tifosi rossoneri che sui social danno il benvenuto al campione mai dimenticato: “Io sono contento per lui e spero che questa esperienza gli serva per crescere e affermarsi” o anche: “Ditemi che non sono l’unico che sta pensando al prossimo Milan-Genoa quando lo speaker di San Siro scandirà “Andriy Shevchenko“…” oppure: “Come posso spiegare Sheva ai giovani tifosi rossoneri? Non esistono parole. Quando ero piccolo volevo essere lui. Il mio campione (unico). Sempre quando ero piccolo, a volte lo rifaccio anche oggi, quando dovevo docciarmi la maglia la toglievo alla Shevchenko”

I fan rossoneri da ora sono amici del Genoa: “In automatico il Genoa diventa la seconda squadra.

Shevchenko un amore mai finito. E che mai finirà” e poi: “Cari amici genoani, da oggi avrete milioni di tifosi in più!” o anche: “Shevchenko al Genoa si salva comodamente quest’anno, l’anno prossimo va in Conference per poi passare in trionfo al Milan per il dopo Pioli” e infine: ” È la miglior mossa possibile in questo momento per attirare attenzione sul Genoa. Il tempo dirà se è una mossa azzeccata anche dal punto di vista tecnico”.

