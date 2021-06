Tifosi Milan: Dovevamo trattenere Dalot e cedere l'altro

Spera ancora (e fermamente) che possa arrivare Giroud e si dice convinto che l’attaccante francese abbia scelto già il Milan nonostante la firma sul rinnovo per il Chelsea che non voleva perderlo gratis, è ottimista per il riscatto di Tomori e di Tonali ma Carlo Pellegatti, suo suo canale youtube si sofferma anche su un altro caso, ovvero sulla scelta che sembra fatta di non rinnovare Dalot e di confermare Leao, che anche ieri ha deluso con l’Under 21 portoghese nella finale degli Europei di categoria vinta dalla Germania.

Dice la storica voce di Milan Channel: “Ho visto Portogallo-Germania Under 21 con in campo Dalot e Leao. Leao ha confermato ancora una volta, giocando una partita pallida, che il suo ruolo non possa essere quello del centravanti. Sono contento che il Milan lo abbia capito, Leao può adattarsi ma anche ieri si è visto poco, ha tentato un paio di passaggi ma nulla più. Dispiace che il Milan non riscatterà Dalot, che ha giocato una partita autorevole, ha classe, è un grande giocatore. Mi auguro che possa cambiare idea il Milan.

Fioccano le reazioni dei tifosi, che sono a senso unico: “Leao deve subire Lo stesso trattamento di Paquetà” o anche: “Leao bisogna venderlo prima che non ci fai più neanche un euro…il problema del ruolo non cambia il fatto che l’atteggiamento é improponibile…” oppure: “Vista la finale dell’europeo under 21 e Dalot è stato il migliore del Portogallo,Leao svogliato e inesistente come sempre” e ancora: “Vendere Leao (se qualcuno ci casca!) e tenere Dalot..perché no?”.

I tifosi non hanno pietà dell’attaccante: “Se Leao scende in campo con quell’atteggiamento l’unico ruolo che può fare è forse tagliare l’erba del campo..E anche qui con quell’atteggiamento ci impiegherebbe una settimana. .peccato perché i mezzi li avrebbe ma se hai questo tipo di testa.”, oppure: “Basta con Leao. Ieri sera pietoso. Neanche una finale europea riesce a smuoverlo. Dobbiamo liberarcene … ma in fretta!!! Peccato invece per Dalot … che diventerà un gran terzino!!!!”

C’è chi scrive: “Leao va venduto bene altrimenti rischiamo la prossima stagione di perdere punti importanti… Non ha fame neppure in una finale !!! Talento da vendere ma manca di personalità” e infine: “Il ruolo più adatto per Leão è la tribuna!!! Fra lui e Tonali almeno 50/60 milioni buttati….pensate un po’ con questi soldi il Milan poteva acquistare un top player. Invece abbiamo due scarsi giocatori da tribuna”.

SPORTEVAI | 07-06-2021 11:15