Tifosi Milan e Inter sono d'accordo per una volta: È una zavorra

Dopo la vittoria in extremis sul campo dello Spezia, con la soddisfazione del primo gol in A del giovane Maldini, è arrivato il pareggio dell’Inter contro l‘Atalanta: un sabato da ricordare, insomma, per i sostenitori del Milan, momentaneamente in vetta alla classifica in attesa di Napoli-Cagliari. E a impreziosire il momento, oltre alla gioia per la classifica esaltante, anche la malcelata euforia per le prestazioni disarmanti di un ex passato in estate dall’altra parte della barricata.

Tifosi Milan: Su Calhanoglu avevamo ragione noi

Stiamo parlando naturalmente di Hakan Calhanoglu, uscito dal campo tra i fischi dei tifosi nerazzurri dopo una prova tutt’altro che esaltante. Sui social è un fiorire di commenti soddisfatti dei tifosi del Milan. “Visto? Su Calhanoglu avevamo ragione noi”, scrive soddisfatto un fan. Un altro sottolinea: “Calhanoglu ha giocato bene circa una stagione. Quella senza pubblico. Sarà un caso? Io non credo”. E ancora: “Noi vi avevamo avvisato, Calhanoglu è un giocatore medio molto discontinuo”. Oppure: “Quando un milanista diceva ‘per Calhanoglu 6 milioni sono troppi’ tutti si mettevano a ridere. Adesso è tornato a essere il solito attore di soap opera turche”.

Anche gli interisti scaricano Calhanoglu: Inadeguato

Ora ci sono anche diversi sostenitori dell’Inter nel partito dei critici: “Io non l’ho mai reputato un giocatore di livello, anzi..ma deve metterci cuore e rabbia quando gioca. Se ti nascondi i tifosi impazienti cominciano a prenderti di mira perché capiscono che non hai personalità”, scrive un tifoso. “Oggi il turco a livello di inquadramento tattico è un lusso / impiccio per le dinamiche di centrocampo portando solo a più sacrificio”, un’altra analisi. E non è finita: “Calhanoglu deve accettare i fischi. Straparla, manco fosse un senatore nello spogliatoio e in meno di un mese ha rilasciato troppe interviste. Dal ‘vogliamo rivincere lo scudetto’ a ‘esulto nel derby’. Muto e lavora!”. Oppure: “Se metti nel traduttore di Google ‘Calhanoglu‘, risponde ‘Zavorra’…”.

SPORTEVAI | 26-09-2021 10:17