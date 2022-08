02-08-2022 12:29

Mentre Luciano Spalletti attende novità di mercato, i tifosi del Napoli vivono momenti di ansia sui social network a causa di una notizia riguardante l’ultimo allenamento degli azzurri nel ritiro di Castel di Sangro.

Napoli, la fasciatura di Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia, infatti, non ha preso parte alla sessione mattutina della squadra azzurra, osservando i compagni da bordocampo. A ciò si aggiunge il fatto che nell’ultimo allenamento di ieri il georgiano è comparso con una vistosa fasciatura a un ginocchio.

Due notizie che, messe insieme, hanno messo in allarme i tifosi del Napoli: l’esordio in campionato è dietro l’angolo – a Ferragosto i partenopei esordiranno al Bentegodi contro l’Hellas Verona – e in questo momento l’estro di Kvaratskhelia sembra essere l’unica vera certezza per l’attacco azzurro insieme alla prepotenza fisica di Victor Osimhen.

La paura dei tifosi del Napoli

“Non ci voleva proprio, l’inizio del campionato è dietro l’angolo”, scrive su Twitter Franco. “Iniziamo bene”, aggiunge Alessandro. “Non è possibile, ricominciamo subito con gli infortuni”, il commento di Olimpia. “Ringraziamo il Mallorca”, scrive Umbmas riferendosi al gioco piuttosto duro messo in campo dalla squadra spagnola nell’ultima amichevole ufficiale sostenuta dalla squadra di Spalletti.

Napoli, la speranza dei fan azzurri

Sul web, però, c’è anche chi prova a riportare il sereno, come Dachi Tsurtsumia, giornalista georgiano che segue costantemente le performance di Kvaratskhelia in maglia azzurra. “Non preoccuparti per Kvaratskhelia – scrive il giornalista rispondendo a un tifoso -. Non sta succedendo niente di speciale. Sta bene, giocherà contro il Girona”. Ovvero nella prossima amichevole del Napoli, programmata per domani alle ore 18:30.

Parole che permettono ad alcuni tifosi azzurri di tirare un sospiro di sollievo. “Speriamo sia così, in questo momento non possiamo proprio farne a meno”, il commento di Marco.