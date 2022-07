17-07-2022 20:02

Il Napoli sta vivendo un’estate particolarmente calda e non soltanto dal punto di vista meteorologico. La squadra di Luciano Spalletti infatti sta vivendo una vera e propria trasformazione dopo aver perso nel corso di pochi mesi tutti i suoi giocatori simbolo. Il primo a dare l’addio è stato Lorenzo Insigne volato al Toronto, poi è stato il turno di Dries Mertens con cui la società non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto ed infine la mazzata della cessione di Kalidou Koulibaly.

Gioia Kvaratskhelia: in gol contro il Perugia

Gli azzurri di Luciano Spalletti sono scesi oggi in campo per un’amichevole a Dimaro contro il Perugia. Una buona prova degli azzurri almeno a tratti, soprattutto nella prima parte dell’incontro quando a mettersi in grande evidenza è stato il neo acquisto Kvicha Kvaratskhelia andato a segno dopo una bella combinazione con Osimhen. Poi le reti di Anguissa e Politano intervallate dal gol della squadra umbra con Melchiorri, prima della rete finale di Petagna.

Napoli: ancora molte ombre per l’undici azzurro

Se i tifosi del Napoli si sono lanciati in lodi sperticate per l’attaccante georgiano che ha fatto vedere dei buoni numeri, le critiche sono arrivate per altri calciatori ed in particolare per il messicano Hirving Lozano, apparso abulico e poco concentrato: “Un problema pagato 40 milioni – scrive Matteo – oltre ad essere quello più pagato in squadra”. E ancora: “La foto del peggior giocatore italiano di ogni categoria”, commenta Mattia. Mentre Francesco fa un augurio: “Dybala al posto della sciagura messicana”.

Napoli: la voce di mercato alimenta la protesta

Nel corso del match arrivano anche nuove notizie di mercato che riguardano il Napoli. Secondo il giornalista Nicolò Schira gli azzurri sarebbero vicino all’acquisto di Gerard Deulofeu, un nome che non riscalda la piazza: “Ecco il sostituto di Mertens. Ciao Dybala”. Mentre Chinaski commenta: “Questi erano i soldi destinati a Mertens”. Anche George la pensa allo stesso modo: “Se viene Deulofeu scordiamoci Dybala, ma spero di sbagliare”.