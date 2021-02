Tifosi Napoli, San Valentino anticipato grazie a quei due

Napoli-Juventus finisce 1-0 per i padroni di casa. Il Napoli trova il vantaggio alla mezz’ora della prima frazione grazie al rigore trasformato da Insigne dopo la sbracciata in area di Chiellini su Rramanhi. Nella ripresa, la Juve alza la pressione, il Napoli soffre, ma anche grazie belle parate di Alex Meret difende tre punti pesantissimi. E i tifosi azzurri esaltano la prova del portiere.

Insigne sfata la maledizione

Negli istanti prima dell’intervento del Var che ha assegnato il rigore al Napoli, i tifosi azzurri non nascondono i malumori: “Il solito Chiellini. Niente Var??” e non hanno dubbi: “Ma raga questo è rigore, gli ha dato uno schiaffo”. Quando poi sul dischetto si presenta Insigne, il pensiero non può non tornare all’ultimo dei tre errori dagli undici metri contro la Juventus: “Insigne dai no”. Il capitano azzurro però non sbaglia, mette a segno il suo centesimo gol con la maglia del Napoli con tanto di dedica alla moglie per San Valentino, e i tifosi non nascondono il loro stupore: “L’ha messa dentro, non ci credo!!!”.

Complimenti per Meret, Rrahamani ma anche Gattuso

Nella ripresa il Napoli si chiude, rischia il giusto contro una Juventus a trazione anteriore, ma che sbatte ripetutamente su un Meret chiamato all’ultimo a sostituire Ospina, e protagonista assoluto del match. Almeno tre gli interventi miracolosi di Meret che salvano il Napoli e i tifosi azzurri lo esaltano: “Meret meglio di Donnarumma”, “Alex, grande Alex”, “Alex Meret stasera ti stai letteralmente superando!”, “Grande Meret!!!!” e ancora: “Meret io ti venero!”.

Ma i complimenti sono anche per un’altra seconda linea azzurra, Rrahamani: “Rrhamani in questo momento, migliore difensore del napoli! Ma di gran lunga…”, “Che difensore Rrahmani”. Quando arriva la segnalazione del recupero, i tifosi partenopei non la prendono bene: “6 minuti, se poteva ne avrebbe dati 10 pur di fare pareggiare i pigiami”, “Che schifo, sei minuti di recupero. Fate schifo al 100%, la Juve deve sempre vincere”. Il Napoli però resiste e fa suoi i tre punti, e qualcuno ricorda: “ma il buon Rino Gattuso è a 40… lamentatevi ma sono sempre 40 e in zona Champions”. Infine, chi ringrazia il Napoli per motivi ‘collaterali’, ma non meno importanti: “Tutte le fidanzate dei tifosi napoletani ringraziano vivamente il Napoli per aver salvato il nostro San Valentino dagli intossichi”.

SPORTEVAI | 13-02-2021 20:15