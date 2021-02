Tifosi Roma preoccupati: Come arbitro tanto vale mandarci Lapo

La scelta di Rizzoli era temuta da qualche giorno: chi sarebbe stato designato per Juventus-Roma, succoso anticipo di sabato prossimo? La decisione è caduta su Orsato di Schio, che sarà affiancato dagli assistenti Meli e Fiorito, mentre Calvarese sarà il quarto uomo. Al VAR Chiffi, Mondin AVAR. Dici Orsato alla Juve e – c’è poco da fare – subito e sempre ripensi a quel mancato rosso a Pjanic di Inter-Juve di tre anni fa. Da quel giorno il fischietto veneto ha fatto anche grandissime prestazioni ma quell’etichetta gli resta appiccicata addosso nonostante sia stato premiato come miglior arbitro di serie A.

La Roma non ha bei ricordi di Orsato

Al di là dei precedenti con la Juve, sono anche quelli di Orsato con la Roma a tenere in ansia i tifosi. Il fischietto veneto ha incrociato i giallorossi già due volte in questa stagione: nel match vinto contro la Fiorentina per 2-0 ma soprattutto nel Derby perso 3-0. In assoluto sono 34 i precedenti tra la Roma e Orsato: 13 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte. Con Orsato la Roma non ha mai battuto la Juve: Due pareggi e una sconfitta lo score.

I tifosi della Roma preoccupati per Orsato

Fioccano i commenti sui social. C’è chi sforna numeri e sottolinea “33 precedenti con la Juve. Vittorie: 50%. Pareggi: 33,3%. Sconfitte: 16,7. Punti: 1,96, Espulsioni: 0. Ma di cosa stiamo parlando??” e chi se la prende con la società: “Questa designazione sapete di chi è colpa però? Della Roma, che dopo Lazio-Roma è stata in silenzio dopo l’arbitraggio di Orsato, se facevi come l’Inter non te lo mettevano pure pe sta partita”.

L’ironia del web per Orsato

Arrivano anche reazioni ironiche: “Ahahahahah, a Orsato. E perché non a Lapo allora?” oppure: “Manco la snai quotava. Torna Orsato dopo il derby. Mai una vittoria giallorossa contro la Juventus. Tante ammonizioni, ma pochi rigori. Chiffi il VAR che non vede…” e anche: “Nel momento di bisogno si schiera l’artiglieria pesante”.

Il web è un fiume in piena: “In Italia può cambiare tutto tranne Orsato che dirige Juve-Roma” e infine: “Buone notizie per l’economia italiana: Juve-Roma sarà arbitrata da Orsato, e da ciò si deduce che il settore automobilistico è ripartito”.

SPORTEVAI | 04-02-2021 13:36