Tifoso Pro Patria cade dallo stadio, è gravissimo. La Casertana evita la sconfitta

La copertina se la prende il dramma extra rettangolo di gioco avvenuto a Novara. Il resto del racconto degli anticipi della 24a giornata di serie C

La giornata di sabato di Serie C è stata caratterizzata da un fatto decisamente grave che mette in secondo piano il campo e i risultati. Un tifoso della Pro Patria è caduto al termine della gara dalla curva di Novara ed è tuttora in gravissime condizioni. Per il resto si sono giocati complessivamente undici match, valevoli per il 24esimo turno del torneo. Andiamo a riepilogare tutto ciò che è accaduto.

Dramma a Novara: tifoso si sporge troppo e cade

Cominciamo proprio dal dramma del Silvio Piola di Novara. Al termine della gara un tifoso della Pro Patria si è sporto troppo in curva da un’altezza di circa tre metri, nel tentativo di salutare i giocatori che si erano avvicinati ai tifosi. Ora si trova in codice rosso all’Ospedale Maggiore di Novara. L’uomo, 42 anni, ha riportato diversi traumi facciali oltre a due grossi traumi al cranio. Attualmente si trova in coma farmacologico.

Girone A: altro pari per il Padova, cade l’Atalanta

Il Padova ha rallentato, facendo registrare il secondo pareggio di fila. Stavolta arriva contro la Pro Vercelli che si porta anche avanti con l’autogol di Fusi facendosi poi rimontare da Perrotta. Cade in casa l’Atalanta U23 al cospetto del Lumezzane: agli ospiti basta la rete di Tenkorang. La Virtus Verona affossa 3-0 il Renate (4a sconfitta di fila). Il Novara batte 2-1 il Pro Patria. Pari invece tra Clodiense e Arzignano che impattano 1-1.

Girone B: l’Entella mette la quinta. Braglia esonerato

L’Entella non si ferma più. La squadra di Fabio Gallo mette la quinta e rifila un secco 2-0 alla Pianese con Di Mario e il neo arrivato Fall. La Torres sale momentaneamente al secondo posto con lo 0-0 di Pineto. Il Campobasso non sa più vincere: ultimo successo datato inizio novembre. L’1-1 con il Gubbio non salva la panchina di Braglia che è stato esonerato. In crisi pure la panchina di Dossena alla Spal con i ferraresi che cadono sul campo del Carpi. In gol l’ex Contiliano.

Girone C: Cerignola in vetta da solo per una notte

Notte di gloria per il Cerignola, per qualche ora primo solitario in vetta. Il club pugliese vince 2-1 a Potenza con le reti di Salvemini e Martinelli con quest’ultimo che vanifica il momentaneo pareggio dei padroni di casa ad opera di Rosafio. Bel pari tra Casertana-Messina con tante occasioni da gol e un 1-1 che determina il primo punto per Banchieri all’esordio sulla panchina siciliana. A De Sena risponde il neo arrivato Egharevba.