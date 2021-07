Tokyo 2020: De Minaur positivo al Covid-19 da forfait

Brutte notizie per il Tennis e per la squadra olimpica australiana,. Dopo le tante assenze tra i vari big del circuito ATP, arriva l’ennesimo forfait.

Il tennista australiano Alex De Minaur è risultato positivo al Covid-19 e non prenderà parte ai Giochi di Tokyo 2020. De Minaur è infatti il primo aussie positivo, ma fortunatamente non era ancora volato in Giappone e non dovrebbe aver avuto contatti diretti con i suoi connazionali impegnati alle Olimpiadi.

E dire che era anche in una buona forma, di recente, anche se aveva fallito l’appuntamento con Wimbledon: semifinale al Queen’s persa con Matteo Berrettini, finale a Eastbourne vinta con Lorenzo Sonego.

Il ragazzo è stato posto in isolamento come da protocollo. Un colpo molto duro da accettare per lui, che aveva proprio nella rassegna a cinque cerchi uno degli obiettivi dell’anno.

OMNISPORT | 16-07-2021 10:17