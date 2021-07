Tokyo 2020, Egonu sarà portabandiera olimpica del Cio

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, ci sarà anche l’azzurra Egonu tra gli atleti portabandiera scelti dal Cio. Una grandissima soddisfazione per la stella della nazionale di pallavolo femminile italiana.

“Mi sono emozionata appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”, le sue parole nel comunicato ufficiale del Coni.

OMNISPORT | 20-07-2021 09:32