Tokyo 2020, Evenepoel: “Pogacar uno dei favoriti, Van Aert nella forma migliore”

Una delle prime gare delle Olimpiadi sarà la prova in linea di ciclismo su strada e anche a Tokyo sarà così, con la competizione che avrà luogo nella mattinata di sabato, per una start list di altissimo livello, dove figura anche l’ enfant prodige Remco Evenepoel.

Ecco secondo lui chi sono i principali favoriti per la medaglia d’oro: “

“ Uno come Pogacar si riprende in fretta da una gara così dura – ha dichiarato Remco, nelle parole riportate dall’ANSA – Sa anche come farlo, quindi non vedo perché mai dovrebbe essere uno dei maggiori favoriti”.

Evenepoel non sarà tuttavia si la punta del Belgio, che affiderà invece a Wout Van Aert, con la ciliegina sulla torta della vittoria a Parigi nell’ultima tappa. “ Quando vedi uno come Van Aert che nelle ultime settimane vola – continua Evenepoel -, puoi dire che si trova nella forma migliore della sua vita. Ha sempre detto che avrebbe lavorato per raggiungere il suo obiettivo e che il suo Tour sarebbe stato in preparazione per i Giochi. Io spero di avere buone gambe per sabato. Però puoi anche passare una buona giornata, ma il caldo può cambiarla molto rapidamente. Sarà tutto o niente ”.

OMNISPORT | 22-07-2021 14:37