Tokyo 2020, il fioretto femminile si riscatta: bronzo di rabbia

Finalmente esulta anche il fioretto femminile azzurro: Alice Volpi, Martina Batini, Arianna Errigo, Erica Cipressa hanno conquistato la medaglia di bronzo nel torneo olimpico a squadre a Tokyo 2020. Le Azzurre hanno riscattato le delusioni degli ultimi giorni prendendosi con rabbia e forza il terzo posto: Stati Uniti spazzati via 45-23.

Molto equilibrata la finalina nei primi tre assalti (15-13 in favore dell’Italia), poi le Azzurre hanno cominciato a prendere il largo, al termine del sesto assalto si sono portate avanti 30-20. Erica Cipressa non ha risentito del debutto olimpico e ha portato altri punti importanti, alla fine dell’ottavo e penultimo assalto Italia avanti 40-22.

L’onore dell’ultimo attacco è andato a Arianna Errigo, che ha esorcizzato la semifinale da incubo con le francesi: l’Italia ha chiuso 45-23 e si è presa il bronzo.

L’Italia aveva cominciato la giornata battendo l’Ungheria ai quarti per 45-32. Poi l’amara semifinale contro la Francia, che ha vinto in rimonta per 45-43 a spese delle Azzurre.

E’ la diciannovesima medaglia della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020: finora l’Italia ha collezionato due ori, sette argenti e dieci bronzi.

OMNISPORT | 29-07-2021 12:32