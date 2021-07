Olimpiadi, Tokyo: risultati e azzurri in gara 29 luglio 2021. Diretta

Le ragazze del canottaggio infrangono il tabù dell’oro e regalano la seconda medaglia all’Italia: Federica Cesarini e Valentina Rodini conquistano un riconoscimento inatteso e magnifico per gli azzurri. Grande soddisfazione anche per Pietro Ruta e da Stefano Oppo, terzi. Gregorio Paltrinieri conquista un argento incredibile, per via dei tempi e della sua vicenda personale: il lungo e lento recupero dalla mononucleosi ha messo in discussione questa Olimpiade per il nuotatore.

08:11 Scherma, fioretto Le ragazze del fioretto non centrano l’ambizione di difendere l’egemonia azzurra. Si combatte per il bronzo: Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini e Erica Cipressa in pedana alle 11:30

06:00 Nuoto Dressel detronizza Chalmers: l’americano si prendei 100 stile libero per l’inezia di sei centesimi. E’ il primo titolo individuale per Dressel, che riporta negli Stati Uniti il titolo della specialità regina che mancava da Seul ’88 con Matt Biondi. Il bronzo è del russo Kliment Kolesnikov a 47″44. Delude invece Alessandro Miressi, sesto in 47″86

ORO PER CESARINI-RODINI!

04:45 Canottaggio Impresa delle ragazze del canottaggio! Oro per Federica Cesarini e Valentina Rodini. A conquistarla, a sorpresa, è il doppio pesi leggeri composto da Federica e Valentina che grazie a un memorabile e palpitante sprint finale la spuntano sulla Francia, battuta di 24 centesimi. Terzo posto per l’Olanda a 27

IMPRESA PALTRINIERI: E’ ARGENTO

03:40 Nuoto Gregorio Paltrinieri argento a sorpresa negli 800 stile libero! E’ un risultato che emoziona e commuove, dopo il complicato recupero per via della mononucleosi. Vince l’americano Finke, bronzo per l’ucraino Romanchuk.

VIRGILIO SPORT | 29-07-2021 09:19