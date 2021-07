Tokyo 2020, il pluri campione Usain Bolt preoccupato per la sua Giamaica

Da quanto si è ritirato dalle competizioni, nessun corridore giamaicano è stato in grado di prendere il testimone di Usain Bolt. Lightning Bolt ha vinto 8 medaglie d’oro olimpiche e 11 mondiali ed è l’unico atleta nella storia ad avere vinto la medaglia d’oro nei 100 m piani e nei 200 m piani in tre edizioni consecutive dei Giochi olimpici (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016).

Per la Giamaica ora è dura. A dirlo, proprio Bolt, che nella selezione del paese caraibico non vede nessuno in grado di fare una figura di spicco nella 32° edizione dei Giochi Olimpici, in programma tra pochi giorni a Tokyo. Queste le sue parole in un’intervista video riportata dalla Gazzetta dello Sport:

“È davvero deludente. Per un paio di edizioni dei Giochi Olimpici abbiamo avuto una buona schiera di atleti e vedere le condizioni in cui siamo ora mi rattrista. Gli altri sono migliori di noi e nel maschile sarà davvero dura. Sono deluso perché abbiamo tanti talenti, basterebbe coltivarli e allenarsi in maniera seria. Credo che molte medaglie arriveranno nelle donne, oppure dai salti. Nel salto in lungo siamo messi bene. Vedremo come andrà al femminile, tra gli uomini attesa solamente per i saltatori”.

OMNISPORT | 17-07-2021 20:54