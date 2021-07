Tokyo 2020: il Settebello travolge i padroni di casa del Giappone

Nella quarta partita del torneo olimpico maschile convincente vittoria dell’Italia della pallanuoto sui padroni di casa del Giappone. Il Settebello si è imposto per 16-8 dominando fin dal primo quarto, chiuso sul 5-0, 8-3 e 11-4 i parziali con cui si sono chiusi il secondo e il terzo. Triplette per Pietro Figlioli e Michael Alexandre Bodegas, doppiette per Niccolò Figari e Matteo Aicardi. La prossima sfida sarà quella con l’Ungheria, eterna rivale degli azzurri, lunedì alle 3 di notte ora italiana.

OMNISPORT | 31-07-2021 14:18