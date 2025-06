Europei Under 21, Slovacchia-Italia: le probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Seconda giornata della fase a gironi per gli Azzurrini di Carmine Nunziata, reduci dalla vittoria all'esordio contro la Romania: riflettori puntati ancora su Baldanzi e Gnonto.

Dopo aver battuto la Romania all’esordio, l’Italia Under 21 di Carmine Nunziata si prepara ad affrontare i padroni di casa della Slovacchia, in occasione della seconda giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. Nel gruppo A, è già testa a testa tra Azzurrini e Spagna, ma un’altra vittoria consentirebbe a Baldanzi e compagni di arrivare allo scontro diretto con maggiore serenità. Entriamo nel dettaglio delle probabili formazioni di Slovacchia-Italia e delle info utili per vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Under 21, le probabili formazioni di Slovacchia-Italia

Nunziata nel segno della continuità, una volta archiviato il successo di misura contro la Romania. In attacco, ci sarà ancora spazio per la tecnica e la velocità di Tommaso Baldanzi e Luca Koleosho, schierati alle spalle di Gnonto nel 4-3-2-1 disegnato dal commissario tecnico azzurro. In mezzo al campo, Fabbian e Prati appaiono sicuri di una maglia, mentre è aperto il ballottaggio tra Ndour e Pisilli. Difesa confermata in blocco, con Zanotti a destra e Ruggeri a sinistra. Davanti a Desplanches, già protagonista all’esordio, la coppia Ghilardi-Pirola.

Classico 4-3-3 per la Slovacchia Under 21, con Belko tra i pali, Kopasek e Javorcek a spingere sulle corsie esterne e il tandem Jakubko-Obert a guidare la retroguardia. A centrocampo c’è Suslov, che in Serie A si è messo in mostra in questi ultimi due anni con il Verona, con Rigo e Nebyla a completare il reparto. A supporto di Holly agiranno Marcelli e Sauer.

Ecco le probabili formazioni di Slovacchia-Italia:

SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, Suslov; Marcelli, Holly, Sauer. Ct: Kentos.

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho; Gnonto. Ct: Nunziata.

Europei Under 21, dove vedere Slovacchia-Italia in diretta tv e streaming

La sfida tra Slovacchia e Italia, in programma sabato 14 giugno alle ore 21 alla “City Arena” di Trnava, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due. Servizio streaming attivo su RaiPlay, la cui piattaforma è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Avrete la possibilità di approdare sul sito ufficiale della Rai e di scaricare l’applicazione di RaiPlay, effettuando il login con un comune account Facebook o Google.

Aggiornamenti in tempo reale su risultato e marcatori del match anche su Rai Radio Uno e sui canali social ufficiali degli Azzurri, con contenuti originali pubblicati su Facebook, Instagram e Twitter. Gli highlights di Slovacchia-Italia saranno disponibili dopo il fischio finale sul canale YouTube e sul sito di riferimento della Figc, oltre che su Uefa.com.

Italia, i convocati di Nunziata per gli Europei Under 21

Questo l’elenco completo dei convocati di Carmine Nunziata per gli Europei Under 21:

PORTIERI: 1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Gioele Zacchi (Latina);

DIFENSORI: 15 Diego Coppola (Hellas Verona), 6 Daniele Ghilardi (Hellas Verona), 19 Gabriele Guarino (Carrarese), 13 Michael Kayode (Brentford), 5 Lorenzo Pirola (Olympiacos), 3 Matteo Ruggeri (Atalanta), 16 Riccardo Turicchia (Juventus), 2 Mattia Zanotti (Lugano);

CENTROCAMPISTI: 23 Alessandro Bianco (Monza), 8 Cesare Casadei (Torino), 18 Issa Doumbia (Venezia), 14 Giovanni Fabbian (Bologna), 21 Jacopo Fazzini (Empoli), 7 Cher Ndour (Fiorentina), 20 Niccolò Pisilli (Roma), 4 Matteo Prati (Cagliari);

ATTACCANTI: 9 Giuseppe Ambrosino (Frosinone), 11 Tommaso Baldanzi (Roma), 10 Wilfried Gnonto (Leeds United), 17 Luca Koleosho (Burnley).