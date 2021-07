Tokyo 2020: Kessié & Co. eliminano la Germania, Brasile e Nuova Zelanda avanti

Termina abbastanza incredibilmente ai gironi il percorso della Germania ai Giochi Olimpici. I tedeschi non vanno oltre al pari contro la Costa d’Avorio e lasciano nelle mani di Kessié e compagni (col milanista titolari sia Singo che Kouamé) il secondo posto nel girone D alle spalle del Brasile, che ha superato non senza fatica l’Arabia Saudita (1-3, reti di Matheus Cunha e Richarlison, la cui doppietta gli permette di salire in testa alla classifica cannonieri del torneo).

Nell’altro girone, “set” di rigore per la Corea del Sud contro l’Honduras, ridotto in 10 dal 39′ (rosso a Melendez) quando il risultato era già sul 2-0. Dal dischetto fanno centro Hwang Ui-jo (due volte) e Won Du-Jae, con il primo autore anche di una delle 3 reti su azione del match. Sorpresa Nuova Zelanda, nell’altro impegno del girone B. I Kiwis difendono lo 0-0 contro la Romania e vanno avanti.

Sempre oggi l’Australia nel gruppo C, si gioca il pass per la qualificazione contro l’Egitto, mentre Spagna e Argentina, sempre nello stesso girone si giocano il primo posto del gruppo.

Nel gruppo A la Francia cerca il tutto per tutto contro il Giappone primo a punteggio pieno, mentre il Messico in caso di vittoria passerebbe il turno proprio ai danni dei francesi sconfitti nello scontro diretto per 4-1.

OMNISPORT | 28-07-2021 12:51