Tokyo 2020, niente bronzo neanche per Santarelli

Domenica da dimenticare per la scherma azzurra. Niente bronzo neanche per lo spadista Andrea Santarelli, sconfitto nella finalina dall’ungherese Igor Reizlin per 15-12.

Santarelli aveva in precedenza battuto agli ottavi il francese il francese Alexandre Bardenet, mentre ai quarti aveva avuto la meglio del giapponese Yamaha per 15-13 dopo una grande rimonta. Lo spadista si era però dovuto arrendere all’unghese Siklosi, numero uno del ranking mondiale, al termine di una semifinale molto combattuta.

Il mancato bronzo di Santarelli conferma la domenica difficile per la scherma italiana: nel fioretto nessuna Azzurra è riuscita ad andare a medaglia, la Volpi si è fermata nella finalina per il terzo posto contro la russa Korobeynikova, che si è imposta per 13-15. Il fioretto femminile individuale resta senza medaglia per la prima volta dal 1988.

