Tokyo 2020, pugilato: Sena Irie oro nei 57 kg dove Irma Testa ha vinto il bronzo

Va alla giapponese Sena Irie l’oro olimpico nella categoria 57 kg, il primo della storia per le nipponiche nel pugilato femminile. La padrona di casa in finale ha battuto la filippina Nesthy Petecio, che tre giorni fa in semifinale aveva avuto la meglio su Irma Testa, la quale, a sua volta, col bronzo, è la prima medaglia olimpica italiana nella boxe riservata alle donne.

“È una sensazione indescrivibile, avere in mano questa medaglia è uno dei momenti più belli della mia vita – ha detto alla premiazione la 23enne di Torre Annunziata. Penso alla mia scalata, a tutti i sacrifici, da dove sono partita e dove sono oggi, è un percorso che lascia segni indelebili dentro”.

OMNISPORT | 03-08-2021 08:05