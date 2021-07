Tokyo 2020, scherma: Garozzo agli ottavi di finale

Avvio positivo per l’Italia nella prova individuale del fioretto maschile alle Olimpiadi di Tokyo.

Daniele Garozzo si è qualificato per gli ottavi di finale dopo aver sconfitto nettamente l’egiziano Mohamed Hassan con il punteggio di 15-6. Una vittoria agevole per il siciliano, che ha come obiettivo quello del podio.

Eppure l’inizio del match non è stato sicuramente tra i più agevoli, anzi si è dimostrato più complicato del previsto con Hassan avanti per 4-3.

Garozzo poi, col passare dei minuti, si è sciolto e ha preso immediatamente il largo. Il nativo di Acireale ha allungato sul +4 (8-4) alla prima pausa, gestendo poi comodamente il vantaggio. Una differenza notevole tra i due fiorettisti con Garozzo che ha poi chiuso sul 15-6.

