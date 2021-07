Tokyo 2020: semifinali Bencic-Rybakina e Svitolina-Vondrousova

Il singolare femminile dei Giochi di Tokyo 2020 è arrivato a uno dei suoi momenti decisivi per le medaglie, le due semifinali. Nella parte alta del tabellone si affronteranno la svizzera Belinda Bencic, che ha piegato per 6-0 3-6 6-3 la russa finalista del Roland Garros Anastasiya Pavlyuchenkova, e la kazaka Elena Rybakina, che ha battuto per 7-5 6-1 la spagnola Garbine Muguruza.

Nell’altra semifinale giocheranno l’ucraina Elina Svitolina, vincitrice con un doppio 6-4 su Camila Giorgi, e la ceca finalista del Roland Garros 2019 Marketa Vondrousova, che dopo aver vinto il primo set per 6-3 contro la spagnola Paula Badosa ha beneficiato del ritiro della sua avversaria.

OMNISPORT | 28-07-2021 11:16