Tokyo 2020: si interrompe l'imbattibilità degli Stati Uniti nel calcio femminile

Il torneo olimpico di calcio femminile si è subito aperto con una clamorosa sorpresa: le ragazze degli Stati Uniti, imbattute da 44 partite e campionesse del mondo in carica, sono state nettamente battute per 3-0 dalla Svezia in una delle prime partite del torneo olimpico, giocata al Tokyo Stadium e valida per il gruppo G.

Le scandinave erano, guarda caso, l’unica squadra che aveva mi posto un pareggio nelle ultime 23 partite a Morgan, Rapinoe & C., ma oggi, con la doppietta di Blackstenius al 25’ e al 54’ e al gol di Hurtig al 72’, sono addirittura andate oltre. La partita era valida per il gruppo G, nell’altra di questo girone l’Australia ha regolato per 2-1 la Nuova Zelanda.

Ci sono state altre quattro partite nella giornata inaugurale del torneo. Nelle due del gruppo E la Gran Bretagna ha battuto il Cile per 2-0 con una doppietta di White, mentre è finita 1-1 tra il Giappone padrone di casa e il Canada. Nel gruppo F, Brasile a valanga sulla Cina per 5-0 (doppietta dell’eterna Marta) e l’Olanda ancora di più sullo Zambia per 10-3 (quaterna di Miedema). Le prime due di ogni girone e le due migliori terze accederanno ai quarti di finale.

