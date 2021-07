Tokyo 2020, surf: Fioravanti pronto all'esordio

Per la prima volta, il surf rientrerà nella lista delle discipline olimpiche, e Leonardo Fioravanti si è proclamato a gran voce come grande protagonista, grazie alle ottime prestazioni fornite negli ultimi mesi.

Il suo percorso a cavallo delle onde è tuttavia iniziato ben prima di questi grandi risultati: “Lo sport ha sempre fatto parte della mia vita, da quando ne ho memoria. Non esiste un ricordo mio, personale, in cui lo sport non abbia già un ruolo attivo e fondamentale per me. Se non fosse stato per mio fratello maggiore, Matteo, forse non avrei neppure iniziato a surfare. Lui è di sette anni più grande di me, e quand’ero piccolo era il mio eroe. Volevo sempre seguirlo e fare tutto ciò che facevano lui e i suoi amici. Ha avuto tanta pazienza nel portarmi sempre con sé. E mia mamma tanta fiducia nel lasciarmi andare. È così che ho iniziato a inseguire il mio sogno e a cavalcare le prime onde della mia vita”.

L’attrazione tra Leonardo e l’acqua ha giocato un ruolo fondamentale nella sua crescita come persona, non solo come sportivo. C’è una connessione speciale tra me e l’Oceano, un dialogo tra vecchi compagni, che si capiscono profondamente e senza bisogno di traduzioni. Passo più tempo in acqua che sulla terra ferma, e questo crea un rapporto con l’elemento. È un elemento che accoglie tutto di te, perché nel surf sono più le volte che perdi di quelle in cui vinci e le onde lo sanno.”

A pochi giorni dall’inizio della sua Olimpiade, Fioravanti non vede l’ora di mettersi in gioco: “Ho sempre guardato tutte le edizioni delle Olimpiadi, e di ogni edizione guardavo tutti gli sport, folgorato dalla loro bellezza. Vedere lo sguardo degli atleti che raggiungono il loro obiettivo dopo quattro anni di fatica e di lavoro è sempre stato un’enorme fonte di ispirazione per me. Se sommo quel tipo di fuoco e di passione all’amore per il mio sport, che ogni mattina mi fa svegliare e alzare con il sorriso, impaziente di andare nell’Oceano, ne esce un mix esplosivo, che definisce al meglio la mia vita di oggi.”

OMNISPORT | 21-07-2021 12:56