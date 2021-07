Tokyo 2020, tre atleti positivi: le Olimpiadi ora tremano

I primi allarmi erano arrivati già da qualche giorno, con le prime positività al COVID-19 nel Villaggio Olimpico. Che non riguardavano, però, nessuno tra gli atleti iscritti a Tokyo 2020. Ma nel frattempo il contagio ha raggiunto tre di essi. E le Olimpiadi, a una manciata di giorni dal loro inizio ufficiale, iniziano a tremare per davvero.

La notizia è arrivata nella domenica mattina italiana, mentre in Giappone la giornata era già ampiamente in corso di svolgimento. A fare il punto sulla situazione in maniera più approfondita è il ‘Corriere della Sera’, che spiega come due degli atleti positivi si troverebbero fisicamente all’interno del Villaggio Olimpico, mentre il terzo sarebbe all’esterno. Il giorno prima, sabato, era risultato positivo anche un membro del Comitato olimpico internazionale (Cio).

Quest’ultimo risponde al nome di Ryu Seung-min, presidente della Federazione tennistavolo della Corea del Sud. Era partito per il Giappone dopo essersi sottoposto a due tamponi, entrambi dall’esito negativo. Non ha però superato i controlli dell’aeroporto di Narita, venendo sottoposto rapidamente a isolamento.

Ciò che riferisce il ‘Corriere della Sera’ a proposito dei tre atleti contagiati dal COVID-19, invece, sono le poche informazioni che rimbalzano da Tokyo. Al momento non si conosce l’identità dei tre sportivi, a parte che con moltissima probabilità non sono giapponesi (questi ultimi sono sottoposti a una rete di test estremamente capillare).

Nel frattempo, però, crescono sempre più le polemiche intorno all’opportunità di disputare regolarmente le Olimpiadi. “Sono Giochi sicuri, le misure anti COVID funzionano”, ha garantito Thomas Bach, numero uno del Cio. Ma a Tokyo (lontano dalla bolla olimpica) è piena emergenza, e tanto la cittadinanza quanto buona parte delle autorità sanitarie appaiono sempre più contrarie ai Giochi. Che, certamente, avrebbero luogo in un clima tutt’altro che festoso.

