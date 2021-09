Tomaszewski consiglia Szczesny: "Deve andare via"

Due errori in una partita possono capitare, ma quando l’elenco si allunga a tre in altrettante gare la striscia inizia a essere preoccupante, considerando anche il momento difficile vissuto dalla Juventus.

Le papere di Woicjech Szczesny contro Udinese e Napoli sono costati punti pesanti ai bianconeri in un inizio di campionato da incubo e al netto delle rassicurazioni arrivate da Max Allegri lo stesso portiere ex Arsenal è consapevole di dover cambiare marcia al più presto, ma anche di stare vivendo un momento complicato certificato anche dalle prestazioni non esaltanti offerte in Nazionale.

Un consiglio piuttosto chiaro al numero 1 della Juventus è arrivato da un connazionale e predecessore illustre come Jan Tomaszewski, il più forte portiere polacco di ogni tempo, terzo al Mondiale 1974.

Intervistato dal ‘Corriere della Sera’, Tomaszewski ha affermato che a Szczesny farebbe bene una pausa di riflessione. Ma soprattutto cambiare aria.

“Quello che sta succedendo a Szczesny non è una cosa normale e non è facile da capirne la causa. Io penso che gli possa fare bene una pausa. E in futuro lasciare Torino”.

SecondoTomaszewski le voci estive sull’interessamento della Juventus per Donnarumma hanno danneggiato Szczesny: “Penso che a Torino non sia troppo amato e per questo sente tanta pressione. Per un portiere non è mai un bene pensare troppo”.

OMNISPORT | 13-09-2021 12:02