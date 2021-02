Top e Flop 23ª giornata: Lautaro beffa Ronaldo e Muriel

L’Inter che domina il derby, il Milan in crisi insieme al Napoli, lo strapotere di Ronaldo e la classe innata di Muriel. Questi i temi della 23sima giornata che si riflettono inesorabilmente sulla classifica dei migliori e peggiori in serie A. Vediamo quali sono i top e i flop di questo turno con qualche sorpresa e qualche conferma.

Miglior portiere: Handanovic stoppa Ibra

Prestazione fantastica del portiere sloveno, che ha messo il suo zampino sulla vittoria netta dei nerazzurri nel Derby fermando con due parate strepitose il tentativo di riaprire la partita da parte del Milan e di Ibrahimovic in particolare. Saracinesca Handanovic. Menzione anche per i clean sheet della giornata: Sirigu (Torino), Dragowski (Fiorentina), Reina (Lazio) e soprattutto Montipò che ha sbarrato la strada alla Roma, senza dimenticare “nonno” Buffon che chiude a zero l’ennesima presenza da record.

Miglior difensore: Alex Sandro e Barba mettono le ali

Sono stati tanti i difensori che si sono messi in evidenza in questa giornata e che meriterebbero la palma di migliore. Abbiamo scelto Barba che ha annullato la Roma, probabilmente la miglior prova da quando indossa la maglia del Benevento: non concede nulla e anche quando entra Dzeko riesce a contrastarlo in maniera efficace nel gioco aereo. Tornato a grandi livelli anche Alex Sandro che ha pennellato il cross per il primo gol di Cristiano Ronaldo. Impossibile però non rimarcare la prestazione di Romero che ha pure segnato al Napoli, Skriniar che ha fermato l’attacco del Milan nel derby e poi Bremer pure lui ancora in gol con la maglia granata, decisivo a Cagliari.

Miglior centrocampista: Castrovilli piede caldo

Anche qui imbarazzo della scelta tra i tanti “ispirati” del week end in serie A. Si impone Castrovilli che oltre a segnare ed essere decisivo lo ha fatto entrando dalla partita, manna dal cielo per Prandelli e i viola, pure un assist per lui. Batte per una incollatura gli altri goleador di giornata Soriano (Bologna), Badelj (Genoa), Kucka (Parma), Ilic (Verona), McKennie (Juventus).

Miglior attaccante: Muriel si conferma ma Lautaro è il top

Come domenica scorsa Muriel è l’uomo decisivo dell’Atalanta che stende il Napoli peraltro con un gol di pregevole fattura. “In forma Real. Strepitoso in uno contro uno, gol e assist”. Nel festival degli attaccanti resta beffato solo da Lautaro Martinez, la sua doppietta ha deciso il derby lanciando l’Inter in fuga scudetto. Restano a guardare, anche se dall’altro della loro ennesima domenica da re della classifica marcatori, Romelo Lukaku e Cristiano Ronaldo.

Flop: giornataccia Meret e Romagnoli

Napoli e Milan sono le squadre che finiscono dietro l’angolo questa giornata. E non poteva non uscire da queste squadre almeno due nomi utili per i flop: Meret dopo le belle parate con la Juve torna tra i “peggiori” con un’altra prestazione deludente al netto della bravura di quelli dell’Atalanta. Idem Romagnoli che vince di un’incollatura sul compagno di reparto Kjaer entrambi pessimi nel fronteggiare l’esuberanza della LuLa. Infine terzo incomodo Hickey che pensa bene di farsi gettare fuori buttando alle ortiche quanto di buono fatto dal Bologna col Sassuolo.

