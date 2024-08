Torino-Atalanta, moviola: Rapuano non vede nessun rigore, finale caotico, Var decisivo

La prova dell’arbitro di Rimini nella gara della seconda giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romagnolo ne ha ammoniti sei

Antonio Rapuano 38 anni della sezione di Rimini, la scelta per Torino-Atalanta, è un arbitro di indubbia esperienza, al nono anno in AIA. Personalità, grande empatia e dialogo aperto con i giocatori costituiscono i suoi punti di forza anche se l’anno scorso è stato assai contestato per la finale di Supercoppa tra Inter e Napoli ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Rapuano con Torino e Atalanta

Il bilancio dei granata con l’arbitro romagnolo è di tre vittorie (con Sassuolo, Milan in Coppa Italia e Bologna), due pareggi (con Roma e Frosinone) e una sconfitta (con l’Udinese). Quattro gli incroci con la Dea che con lui ha vinto una volta, pareggiato una e perso due gare.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Tremolada IV uomo, Di Paolo al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito 6 giocatori: Pasalic, Hien, Ilic, Zapata, Milinkovic-Savic, Zaniolo.

Torino-Atalanta, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 6′ uno-due tra Adams e Zapata. Il capitano granata cade in area dopo un duello fisico ma l’arbitro lascia correre. Al 29′ prima ammonizione della partita, dopo un contrasto aereo con Linetty giallo per Pasalic. Al 38′ ammonito anche Hien per un fallo tattico su Ricci, lanciato in ripartenza da Adams. Un minuto dopo giallo anche per Ilic che trattiene evidentemente De Roon per evitare di subire una ripartenza dopo un pallone controllato non in modo ottimale. Al 77′ giallo per Djimsiti dopo fallo su Adams. All’83’ per un tocco di mano di Coco in area durante un contrasto fisico con Zaniolo c’è un check del Var: niente rigore, si prosegue. All’89’ ammonito Zapata dopo uno scontro frontale con Manzoni al limite dell’area granata. Al 93′ giallo per Vanja Milinkovic-Savic per proteste. Al 95′ fallo di Lazaro su Cassa, l’arbitro lascia correre ma viene richiamato all’on field review dal Var e dopo aver rivisto a lungo le immagini concede il rigore che però Pasalic si fa parare. Al 97′ ammonito Zaniolo per un fallo su Coco e dopo 10′ di recupero Torino-Atalanta finisce 2-1.