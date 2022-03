Torino imbufalito, il rigore c’era: Guida e Massa nella bufera

14-03-2022 08:32

Un gol di Alexis Sanchez ha evitato all’Inter di cadere sul campo del Torino. Tuttavia, fa discutere il rigore non assegnato al Torino per il contatto in area tra Andrea Belotti e Andrea Ranocchia. Un episodio che ha scatenato il putiferio in casa granata.

Torino arrabbiato, il rigore è un caso

Sull’1-0 a favore del Torino, l’Inter ha rischiato grosso. Un intervento, in piena area di rigore nerazzurra, di Andrea Ranocchia ai danni dell’attaccante granata Andrea Belotti, è sembrato ai più da rigore (36′ della prima frazione di gioco). Tuttavia, l’arbitro Marco Guida non è intervenuto. A quel punto, in casa granata, tutti si attendevano il pronto intervento di Davide Massa, addetto al VAR ma, dopo un veloce consulto tra i due arbitri, il gioco è ripreso tra le vibranti proteste di tutto lo staff tecnico del Torino e diversi giocatori granata.

La mancata assegnazione del penalty ha permesso all’Inter, in pieno recupero, di trovare la rete del pareggio firmata da Alexis Sanchez. Nel post match, chiaramente, tante polemiche per l’intervento di Andrea Ranocchia su Andrea Belotti considerato, da molti addetti ai lavori, rigore netto.

Rabbia Torino, le parole di Vagnati

Tra i più increduli per quanto accaduto, c’è sicuramente il ds granata Davide Vagnati che, attraverso Torino Channel, non ha nascosto il suo disappunto per la decisione arbitrale di sorvolare sull’episodio: “In ventotto gare non abbiamo mai avuto un rigore, ma non è per questo che sono qua: oggettivamente ci è stato tolto qualcosa di nostro. Non voglio giustificare il fatto di non aver vinto la partita, giocando contro una squadra importante e facendo una grande prestazione, ma quando c’è un rigore come questo bisogna darlo. Errore del VAR? Esatto, è questa la cosa che mi dà più fastidio”, le sue chiare parole.

Sui social, la rabbia dei tifosi granata è montata immediatamente. Il coro è unanime: “Rigore evidentissimo, errore terribile di Guida e del VAR”, uno dei commenti meno offensivi. C’è tanta frustrazione soprattutto per il fatto che l’arbitro Marco Guida non sia stato richiamato al monitor dal VAR per dare un’occhiata più da vicino all’episodio.

Rigore non dato, Guida e Massa verso lo stop

Ora il Torino si attende almeno che i due arbitri colpevoli (secondo il club granata) di aver commesso un errore grave non concedendo il rigore per il presunto fallo di Andrea Ranocchia ai danni di Andrea Belotti vengano fermati. In effetti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è probabile che il duo Guida-Massa venga sospeso.

In tanti hanno fatto notare come per l’arbitro Davide Massa non sia la prima volta che fa discutere. I tifosi rossoneri ricordano ancora il gol di Franck Kessié annullato per fuorigioco di Olivier Giroud in Milan-Napoli.

