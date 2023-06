Inter, le reazioni social dell'ultima di campionato: Cordaz tra stupore e rimpianto, rivincita di Brozo

L'Inter conclude il campionato vincendo in casa del Torino: le reazioni social dei tifosi, in particolare sul gol di Brozovic, l'ultima di Handonov e Gagliardini e la sorpresa Cordaz

03-06-2023 20:30

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

L’Inter chiude la sua stagione completando la propria missione, ovvero vincendo in casa del Torino e facendo tutto ciò che era necessario per archiviare al meglio la corsa alla prossima Champions League.

Una partita in cui i nerazzurri si giocavano non solo la possibilità di blindare il terzo posto, ma di alzare anche l’asticella per sorpassare la Lazio e provare ad installarsi al secondo, in attesa che la squadra di Sarri faccia la sua mossa alle 21 in quel di Empoli. Chiudere sulla piazza d’onore la stagione di Serie A 2022-2023 sarebbe un risultato notevole e pregevole visto un campionato dal percorso non sempre filato liscio sul velluto, e diventerebbe una ulteriore medaglia da appuntarsi al petto per gli uomini di Inzaghi dopo la vittoria della Coppa Italia e, soprattutto, il grande obiettivo della Champions con la finale di Istanbul imminente.

Brozovic sulla cresta dell’onda: il plauso dei tifosi

Quella a Torino, pur essendo l’ultima di campionato e in prossimità appunto del redde rationem contro il Mancester City in cerca di Triplete, non è stata perciò presa sottogamba dall’Inter. A stagliarsi in particolare Marcelo Brozovic, autore del gol del vantaggio nel primo tempo (servito dall’assist di Lukaku). Per il croato prosegue il momento positivo frutto del lavoro di Inzaghi, già intravisto nel match vincente contro l’Atalanta e lontano dal cono d’ombra dove si era cacciato anche a causa dell’infortunio al polpaccio e la concomitante ascesa di Calhanoglu nelle vesti di regista. La rete contro il Torino dello 0-1 dimostra l’evoluzione di Brozovic, sempre più a suo agio ad abbandonare la zona di comfort davanti alla difesa per lanciarsi invece in quella d’attacco, in prossimità dell’area avversaria.

Cosa notata dai tifosi via social, come spiega questo utente via Twitter: “Torno a ribadire che Inzaghi in due mesi ha cambiato i movimenti di Brozovic, che ora oltre alla regia fa una serie di altre cose che prima non faceva”. Una sostenitrice nerazzurra applaude: “I gol di Brozovic sono tra i più belli perché arrivano sempre a sorpresa. Un attimo sbadigli e quello dopo stai esultando”.

Poi abbiamo una tifosa che lancia una mica tanto velata frecciatina ai denigratori del croato: “Quelli che vorrebbero scambiare il Sacerdote per Kessie o chiunque altro dovrebbero dedicarsi al golf o ad altri sport, perché il calcio chiaramente non fa per loro! Sul carro di Marcelo dal primo giorno perché è uno dei centrocampisti più forti al mondo!”. E Fabrizio Biasin sentenzia: “Ecco, io uno così nella finale di Istanbul non lo terrei mai fuori. Ma mica per il gol, perché è Brozovic”.

La sorpresa Cordaz manda in visibilio il web, ma c’è un risvolto amaro

Un altro giocatore messosi in luce in questo finale di stagione è stato Alex Cordaz, e qui entriamo nel novero delle mosse a sorpresa. Non tanto per la scelta di Inzaghi di concedere al terzo portiere la possibilità di giocarsi l’ultimo scampolo del match, a 19 anni dall’ultima volta che l’attuale quarantenne entrò in campo in una partita ufficiale (Juventus-Inter del 4 aprile 2004, valida per la Coppa Italia e finita 2-2), quanto per i salvataggi notevoli messi a segno dall’estremo difensore subentrato ad Handanovic (di cui tratteremo a parte).

Il web è andato in visibilio per le prestazioni del veterano Cordaz: “Che parata per il quarantenne Cordaz”, scrive un utente. C’è poi chi fa notare la reazione dell’altro portiere titolare (“Onana letteralmente impazzito per l’intervento prodigioso di Cordaz su Sanabria, mani tra i capelli: ‘Ma che parata ha fatto'”), e tanti che lo vorrebbero addirittura schierato dal primo minuto nella finale di Champions (“Date una maglia da titolare a Cordaz in finale grazie!”, “Cordaz scala le gerarchie”).

Ma si fa strada anche un rimpianto, relativo a quel Bologna-Inter del 27 aprile 2022: tra i pali fu chiamato Radu, il cui errore sull’1-1 determinò la fine delle speranze scudetto per i nerazzurri: “Con Cordaz al posto di Radu oggi avevamo la seconda stella. Impazzisco”, si duole un tifoso. Un altro scrive: “Cosa ha parato Cordaz!!! Stai a vedere che se l’avessimo messo al posto di Radu…”.

L’ultima di Handanovic e Gagliardini: bando ai sentimentalismi sui social

Questa è stata inoltre l’ultima partita del citato Handanovic e di Gagliardini. Se però di certo nel destino del portiere e capitano dell’Inter per ora c’è solo la scadenza del contratto al 30 giugno (l’ipotesi rinnovo comunque sembra una eventualità poco plausibile), per l’ex Atalanta è praticamente scontato il fatto che questa sia stata la sua ultima partita in nerazzurro. Motivo per cui Inzaghi ha magnanimamente concesso al centrocampista un finale di campionato da titolare, dopo i disastri commessi nel match contro il Napoli.

Entrambi non causeranno comunque grandi attacchi di nostalgia alla tifoseria, stando ai commenti social. Gagliardini in particolare continua ad essere bersagliato, tra critiche più tecniche (“Il massimo che riesce a fare Gagliardini è trotterellare nei pressi dell’avversario di turno, che quando accelera o prova la giocata lo taglia fuori regolarmente”) ed altre con il retrogusto del feroce sfottò (“Oggi è l’ultima volta che vedrò Gagliardini con addosso i colori che amo. Sono più contento del giorno della vigilia di Natale”).

Gagliardini e lo spoiler sul messaggio a sorpresa

Ed il centrocampista, oltre a non aver fatto cambiare idea ai tifosi in questo match, è stato pure bersagliato per una piccola gaffe. Asciugandosi il visto per il sudore con la maglia da gioco, ha lasciato intravedere sotto una maglietta bianca nella quale si poteva leggere un “principessa”, evidentemente parte di un messaggio da dedicare alla moglie o alla figlia in caso di gol.

Il bel pensiero però è stato oggetto, pure questo, di sfottò web: “Gagliardini è uno con la maglietta della salute a sorpresa per la moglie con la scritta ‘Principessa’ fatta col pennarello e poi alza la maglietta per asciugarsi il sudore bruciando la dedica”. Più sferzante questo commentatore: “Gagliardini ha sotto una maglia per fare gli auguri alla sua fidanzata o figlia… di certo è una persona ottimista”.