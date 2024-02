Torino-Lazio, moviola: i due rigori negati e l’espulsione di Gila

La prova dell’arbitro La Penna nel recupero di campionato analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito quattro giocatori, espellendone uno

Era destinato ad arbitrare il Torino nella gara con il Sassuolo Federico La Penna ma un problema in extremis lo ha messo ko: il fischietto romano però è tornato a dirigere i granata nella gara con la Lazio. Particolarmente stimato da Rocchi che lo propone con costanza La Penna è uno dei più continui e costanti nel rendimento stagionale ma come se l’è cavata nel recupero di campionato di ieri?

I precedenti di La Penna con Torino e Lazio

E’ stato il secondo incrocio per La Penna con la Lazio: l’unico precedente risaliva all’undicesima giornata di questo campionato (Bologna-Lazio 1-0), l’ottava volta invece in cui il fischietto romano ha arbitrato in carriera i granata con 3 risultati utili a favore – 2 vittorie e 1 pareggio – e 4 sconfitte.

La Penna ha ammonito 4 giocatori e ha espulso Gila

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Bahri, con Prontera IV uomo, Aureliano al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: pt 15’ Ilic, pt 27’ Linetty, st 20’ Gila, st 27’ Lovato e al 34’ st ha espulso Gila (L)

Torino-Lazio, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 30’ protestano i biancocelesti per un presunto tocco con una mano di Ilic su rinvio ravvicinato di Masina in area granata: braccio attaccato al corpo, corretta la prima valutazione dell’arbitro come si evince dal replay. Al 35’ sono i padroni di casa ora a reclamare un tocco con la mano di Gila sulla giocata di Zapata fuori area: La Penna lascia correre valutando come naturale il gesto dello spagnolo nell’intercettare la sfera. L’episodio chiave è l’espulsione di Gila. Primo giallo per il giocatore della Lazio al 65’ per una brutta entrata in scivolata su Duvan Zapata, che ha bisogno dell’intervento in campo del personale medico. Al 79′ seconda ammonizione per il giocatore, che atterra Duvan Zapata al limite dell’area e viene espulso. Salterà per squalifica il posticipo di lunedì sera sul campo della Fiorentina. Nel complesso promosso La Penna per Torino-Lazio.