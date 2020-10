Torino-Lazio, rebus Covid: cresce l'ipotesi rinvio

In casa Lazio aleggia il fantasma coronavirus. Le tante defezioni per la sfida pareggiata in Champions col Bruges rischiano di essere confermate anche per il match con il Torino, il cui rinvio rappresenta un’ipotesi che cresce con il passare delle ore.

La ‘Gazzetta dello Sport’ traccia il quadro della situazione attuale, con Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson in isolamento per timore che possano aver contratto il Covid.

Ad essi, altri sei calciatori della rosa (Lucas Leiva, Luiz Felipe, Cataldi, Strakosha, Armini più Patric, sostituito per un malessere allo stomaco nella sfida di Bruges) sono debilitati da problemi gastrointestinali o decimi di febbre.

Una vera e propria emergenza dunque, in attesa che sul fronte sanitario emergano novità: come anticipato dal ds Tare in Belgio, non è da escludere che la partita di domenica contro il Torino possa essere rinviata a data da destinarsi.

