Torino-Roma, moviola: Focus su rigore concesso e quello negato a Dybala

La prova dell'arbitro Colombo di Como all'Olimpico Grande Torino analizzata ai raggi X

09-04-2023 08:47

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

La squadra di casa alla ricerca di continuità di risultati e quella in trasferta pienamente coinvolta nella lotta per un posto in Champions: normale che Torino-Roma fosse una partita di prima fascia ma il designatore Rocchi non ha avuto paura a designare un giovane come Colombo, nonostante le difficoltà del match. Ma come se l’è cavata il fischietto comasco nella gara vinta per 1-0 dalla Roma grazie al rigore di Dybala.

Torino-Roma: Rivedi il rigore di Dybala

Torino-Roma, i precedenti di arbitro e Var con i giallorossi

Colombo non aveva mai diretto la Roma in campionato: quella col Toro è stata dunque la prima volta per lui. Al Var invece c’era che Mazzoleni, una vecchia conoscenza: trentuno i precedenti con Mazzoleni al VAR per la Roma, di cui ventinove in Serie A e due in Coppa Italia. L’ultima gara con Mazzoleni al VAR era stata Roma-Cremonese di Coppa Italia, gara in cui la squadra giallorossa ha perso per 2-1.

Torino-Roma, Colombo ha ammonito 4 giocatori

Assistito da Passeri e Costanzo, con Mariani IV uomo, Mazzoleni al Var ed Abbatista all’Avar, l’arbitro Colombo ha ammonito 4 giocatori, di cui uno solo della squadra di Mourinho: 7’ p.t. Schuurs (T), 11’ p.t. El Shaarawy (R), 33’ s.t. Gineitis (T), 36’ s.t. Milinkovic-Savic (T)

Torino-Roma, i casi dubbi

Pochi gli episodi da moviola. Al 6′ è già rigore per la Roma. Sul tiro di Zalewski c’è un tocco di mano in area da parte di Schuurs. L’arbitro assegna subito il rigore e poi ammonisce il difensore granata. Decisione corretta. Al 22′ i giocatori del Torino reclamano un intervento di Smalling su Sanabria con entrambe le mani, ma il contatto non è da calcio di rigore. Infine l’unico vero dubbio al 5′ della ripresa. La Roma reclama un rigore per un fallo in area da parte di Ricardo Rodriguez e Milikovic-Savic su Dybala, ma l’arbitro dice di no e non viene richiamato dal Var.