Torino-Roma, non solo la Joya Dybala: i tifosi puntano il dito contro l’arbitraggio

La Roma conquista la vittoria sul campo del Torino grazie ad un rigore trasformato da Dybala nel primo tempo: ma sui social i tifosi giallorossi protestano contro arbitro e Var

08-04-2023 20:27

Basta un gol di Dybala alla Roma per riuscire ad espugnare il campo del Torino e continuare la sua corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Ancora una prova di grande solidità della squadra di Mourinho che trova il vantaggio nel primo tempo e riesce a difenderlo senza grandissime difficoltà anche nella ripresa nonostante lo sforzo dei granata. Sui social sono ovviamente tutti pazzi di Dybala ma non mancano le consuete polemiche arbitrali.

Roma, le proteste dei tifosi contro l’arbitro e il Var

Nel secondo tempo la Roma chiede un calcio di rigore per un fallo ai danni di Dybala in area di rigore. L’arbitro non lo assegna e il check al Var non cambia la sua decisione ma sui social arriva la protesta dei tifosi: “Ho capito bene? – si chiede Vale – non ci hanno dato rigore perché le immagini non sono chiare? Quindi vae quello che hanno visto sul campo. Ma state scherzando?”. Anche Pierluigi va all’attacco: “Gli arbitri sono degli inetti e anche i varisti”.

Torino-Roma: fa discutere lo striscione contro Belotti

Non era una gara come tutte le altre per Andrea Belotti. L’attaccante ha vissuto le sue migliori stagioni con la maglia del Torino diventando un idolo per la tifoseria prima di un addio la scorsa estate che a molti tifosi granata non è affatto piaciuto. Prima della gara sugli spalti è comparso uno striscione contro di lui: “Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare”. A difendere il Gallo ci hanno pensato i fan della Roma: “Lui il giovedì ha qualcosa di importante da fare, voi potete vedere Temptation Island”.

Roma, Dybala: ennesimo gol e dedica speciale

E’ stata una giornata speciale per Paulo Dybala. L’attaccante della Roma ha messo a segno il gol del vantaggio dei giallorossi raggiungendo quota 11 reti e 6 assist e diventando il secondo a farlo con la maglia della Roma dopo Mohamed Salah nella stagione 2015/2016 da quando la serie A è tornata a 20 squadre. Per la Joya è arrivata anche un’esultanza speciale visto che dopo il gol il giocatore ha mostrato una maglia con gli auguri alla mamma.