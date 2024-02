Torino-Salernitana, moviola: cosa ha visto Chiffi sui due rigori negati

La prova dell’arbitro veneto allo stadio Grande Torino analizzata ai raggi X, il fischietto patavino ha ammonito tre giocatori nel corso dei 90'

05-02-2024 05:39

Reduce da Sudtirol-Cosenza in serie B l’arbitro Chiffi è stato ripescato dal designatore Rocchi per una gara di terza fascia come Torino-Salernitana. Altalenante la sua stagione finora, condita da qualche errore pesante, ma come se l’è cavata ieri nel lunch match?

I precedenti di Chiffi con la Salernitana

Erano nove i precedenti tra Chiffi e la Salernitana. Il bilancio parla di tre sole vittorie, due sconfitte e quattro pareggi. In serie A tre precedenti, tra questi anche il derby contro il Napoli finito 2-0 per i partenopei. Otto i precedenti col Toro: un sorriso nell’ultimo incrocio (1-0 al Genoa) ma score poco invidiabile con 2 pari, 4 ko e solo 2 vittorie in tutto.

Chiffi ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bresnes e Scarpa, con Dionisi IV uomo, Marini al Var e Valeri all’Avar l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Sazonov (T), Pierozzi (S), Linetty (T).

Torino-Salernitana, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 59’ testa di Ricci che si spegne sul fondo dopo una deviazione. Il centrocampista granata lamenta un tocco di mano ma per Chiffi non c’è niente. All’82’ la Salernitana chiede un rigore per un tocco di mano di Bellanova: le immagini però dimostrano come l’ex Inter tolga il braccio prima di intervenire. Sufficiente la prova di Chiffi.