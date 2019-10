Torino, un'incognita preoccupa Mazzarri

Durante la conferenza stampa, Walter Mazzarri ha presentato la sfida contro l'Udinese: "Dovremo affrontarli con intelligenza, equilibrio e grande rispetto. In passato alcune cose avremmo dovuto farle meglio, le abbiamo pagate caro e i ragazzi sanno cosa devono fare. Sono stato chiaro su come interpretare la gara, speriamo che tutto questo basti per fare una grande partita".

Il tecnico ha poi voluto esprimere la sua preoccupazione per la sosta Nazionali: "Quando uno come me a cui piace avere sempre tutti i giocatori sotto controllo non è facile, sono tornati alla spicciolata. Non è un alibi, ma per il nostro cammino altalenante rappresenta un'incognita che avrei voluto evitare. Sarebbe stato bello avere una settimana tipo".

Sull'inizio di stagione: "Cerco sempre di fare meglio degli altri e di noi stessi, pur con tutte le difficoltà di un ripescaggio anticipato in Europa League. Ma io non voglio cercare alibi, devo cercare di tirar fuori il 110% sempre dai miei giocatori. Abbiamo qualche punto in meno rispetto a quelli che avremmo meritato".



SPORTAL.IT | 19-10-2019 14:45