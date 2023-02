Tottenham, contro il Milan mancherà anche Bentancur

L'ex centrocampista della Juventus si è infortunato gravemente al ginocchio nella gara persa dagli Spurs contro il Leicester

12-02-2023 09:26

Non è un periodo fortunato per il Tottenham di Antonio Conte. Ieri è arrivata la pesante sconfitta sul campo del Leicester, ma soprattutto si è aggiunto un indisponibile a Lloris e Bissouma. Si tratta di Rodrigo Bentancur, ex Juventus, che si è infortunato in maniera grave al ginocchio sinistro nel pomeriggio infausto di ieri. Saranno gli esami strumentali a dire quanto è grave il problema al ginocchio.

Il probabile lungo stop dell’uruguayano lo pone fuori dai giochi per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan, in programma martedì 14 febbraio. A San Siro, per squalifica, mancherà anche l’altro centrocampista, Hojbierg.