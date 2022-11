02-11-2022 13:13

La parentesi a Dubai, negli Emirati, si è consumata senza il supporto e la presenza della nuova compagna, Noemi Bocchi, rimasta nell’ombra dopo le recenti apparizioni accanto al per sempre capitano della Roma.

Francesco Totti è un personaggio pubblico legato indissolubilmente allo sport e al calcio, tant’è che anche la sua presenza a Monaco era dettata ufficialmente da un invito a un torneo di padel, anche se in quella circostanza le cene da Flavio Briatore insieme a Noemi e la loro comparsa in tribuna per assistere alla partita del Monaco non hanno che ribadito quel che si vocifera sulla relazione tra i due. E anche la prima uscita insieme è avvenuta in occasione di una partita a 8, a cui si dedica oggi Totti.

Totti e Noemi pronti a comprare un appartamento

Ilary Blasi, dalla sua, tace e continua a prediligere l’ironia dei post social e le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Alessandro Simeone, che si è prodigato nel difendere l’immagine della sua assistita quando è stato ritenuto opportuno dalla conduttrice de L’Isola. Non un commento, certo, sul rapporto ormai ufficiale tra l’ex marito e Noemi, flower designer che sarebbe al suo fianco da Capodanno. E con la quale, secondo Chi, starebbe valutando un importante investimento.

Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, Totti avrebbe considerato l’acquisto di un immobile estremamente lussuoso ma non della metratura della sua villa al Torrino che, a maggior ragione, sembrerebbe intenzionato a cedere all’ex moglie, la quale aveva inserito la loro dimora in zona sud della Capitale tra le richieste avanzate in sede civile.

Fonte: Instagram

Le fotografie che sono state pubblicate nel servizio dedicato agli sviluppi della nuova unione tra Noemi e il capitano li vedono ritratti su uno splendido terrazzo di un attico che avrebbero visionato entrambi, come una coppia qualsiasi in un quartiere poco distante da quello dove vive la Bocchi e frequentato anche dal capitano.

“La prova di quanto il loro legame corra e di quanto questo passaggio sia stato meditato e preparato nel tempo, nonostante Totti dica di frequentare Noemi solo da Capodanno. La coppia, quindi, potrebbe festeggiare il primo anniversario ufficiale in una nuova casa. E non una dimora qualunque. Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città. Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione”, si legge nell’articolo che ribadisce due punti focali.

Il nodo del trasferimento: Totti cerca la soluzione ideale

Totti non intende più celare la relazione che ha instaurato con Noemi Bocchi, a sua volta separata dall’imprenditore e presidente del Tivoli calcio Mario Caucci, con la quale condivide momenti di estrema serenità e normalità come se fosse ormai la loro una storia consolidata, edificata su una serie di accordi che prevedono e includono le rispettive precedenti relazioni e, soprattutto, i loro figli. Anche lei, infatti, è già madre di due bambini avuti dall’ex marito con i quali abita e vive e che, dalle foto dell’estate scorsa, avrebbero già conosciuto il campione.

L’evolversi di questa relazione, quindi, sarebbe la convivenza o anche la frequentazione delle rispettive dimore per consolidare e consentire una reciproca conoscenza tra le famiglie, soprattutto i figli che dovranno frequentarsi. Se i ragazzi di Noemi, infatti, vivono con la madre in via Cortina d’Ampezzo dopo la decisione di interrompere il suo matrimonio, Cristian, Chanel e Isabel dovrebbero continuare ad abitare al Torrino con la mamma e saltuariamente nella nuova casa, un appartamento a quanto sembra, a Roma Nord nelle vicinanze della zona di Vigna Clara-Ponte Milvio.

Fonte: twitter

La reazione di Ilary Blasi alle nuove foto

Altro elemento che viene suggerito, riguarda la battaglia legale che si consumerà in tribunale con l’ex moglie Ilary Blasi la quale aveva valutato anche una sorta di anno sabbatico per concedersi una pausa di riflessione per sé e i suoi figli, da attribuire all’impatto subito dalla separazione.

Una scelta che avrebbe poi disatteso, convinta dalla sua amica Silvia Toffanin e dall’azienda, da Mediaset che le avrebbe concesso il tempo necessario per ragionare e riflettere sulla sua carriera e su come impostare il suo presente. Un oggi che ha consolidato e rafforzato, se possibile, i rapporti con le sue sorelle Silvia e Melory e i suoi genitori, che la sostengono e la supportano in questa fase autunnale che si è aperta con la guerra dei Rolex e delle borse (restituite da Totti, secondo il Corsera).

La rottura, al di là di qualsiasi considerazione sul patrimonio della coppia che ha scelto il regime della separazione dei beni, si definirà nei suoi caratteri essenziali in tribunale non avendo le parti raggiunto un accordo in via extragiudiziale nonostante fosse stata valutata questa eventualità, in una primissima fase.

Una soluzione che soprattutto Ilary avrebbe scartato:

“I punti chiave sono tre: l’assegno di mantenimento per i figli, l’amministrazione della villa di famiglia all’Eur e la gestione dei tre ragazzi. Ma c’è un altro tema che potrebbe tenere banco: la responsabilità della fine di un amore che durava da vent’anni. Chi ha tradito chi? Un peso morale e materiale”, la domanda del magazine.

Un quesito aperto e che, però, avrà anche la sua valenza in tribunale quando l’avvocato di Ilary Alessandro Simeone e i legali di Totti, Antonio Conte e la matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, dovranno scontrarsi davvero su ogni singolo punto di questa storia d’amore e di vita durata vent’anni.

