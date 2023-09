Totti fa sognare i tifosi della Roma, il retroscena con Mourinho: web in tilt

Totti apre a un possibile ritorno in società: La Roma mi manca tanto. E il prossimo anno potrei già esserci. I tifosi giallorossi si scatenano sul web

15-09-2023 13:38

Ed eccolo qui, l’ottavo re di Roma. Che torna a infiammare il popolo di fede giallorosso ipotizzando un suo ritorno in società. Francesco Totti raccoglie l’appello di José Mourinho e, a margine dell’Italian Padel Awards, confessa: “Mou mi vuole alla Roma? Penso di sì. E il prossimo anno potrei già esserci”. Apriti cielo: i tifosi della ‘magica’ si sono riversati sui social. Ma il possibile ritorno del ‘capitano’ non mette tutti d’accordo.

L’sos di Mourinho che apre al possibile ritorno di Totti

Riavvolgiamo il nastro a una settimana fa circa, quando da Roma rimbalza la voce di un possibile ritorno di Francesco Totti su richiesta dello Special One, a caccia di una figura di spicco in grado di metterci la faccia con gli arbitri al posto suo e sostenerlo nei momenti più critici.

Del resto, proprio Mourinho, dopo il contestato arbitraggio di Taylor nella finale di Europa League persa col Siviglia, confessò di sentirsi “solo e stanco di fare tutto”. Insomma, un vero e proprio sos lanciato alla società.

Dopo la parentesi con Pallotta, Totti può tornare da dirigente

Con Pallotta non andò benissimo. Tutt’altro: il Pupone andò via sbattendo la porta per il ruolo marginale che gli fu affidato. Ora, però, sembra proprio che possa far scalo di nuovo a Trigoria. Per un Totti che va (il figlio Cristian è passato al Frosinone), un Totti che torna.

“Con Mourinho ci messaggiamo ogni tanto – ha rivelato al Corriere dello Sport -. È una grande persona e un grande uomo, poi come allenatore lo metto da parte, è il numero uno in assoluto. La Roma? Mi manca tanto”. E quando gli viene chiesto se l’anno prossimo tornerà a vestirsi di giallorosso in qualità di dirigente, risponde così: “Magari il prossimo anno ci sto già”.

Totti ritorna? Web in tilt, ma non tutti sono favorevoli

“Sarà una battuta, sarà una frase detta cosi, ma il pensiero di Totti che torna a Trigoria mi emoziona sempre… Sono un romanticone” scrive su Twitter Giuseppe Falcão, figlio di Paulo Roberto. “Già piango” aggiunge Manila. Ma c’è anche chi la pensa in maniera diversa: “Andrò controcorrente, ma onestamente credo che Totti non abbia le caratteristiche per fare il dirigente. Grandissimo campione, da romanista l’ho amato a dismisura quando calcava i campi da gioco. Ma per un ruolo in società serve altro” commenta Lucky Anassagora.

“Il problema è il ruolo, eventuale, che potrebbe essergli assegnato. Totti ha sempre detto che vuole un ruolo operativo, da direttore Tecnico o simile. Vuole avere voce in capitolo negli acquisti, nella scelta dell’allenatore. Non che voglia decidere tutto lui, ma vuole partecipare” conclude Roberto Tornieri.