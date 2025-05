Champions, per Totti l'Inter non è la Juve: ecco chi sosterrà in finale e l'annuncio sul ritorno alla Roma

L'ex 10 della Nazionale esce allo scoperto sulla finalissima di Monaco di Baviera e parla del possibile ritorno in giallorosso: il messaggio ai Friedkin.

Ricordate il sorriso sornione di Totti quando nel 2017, protagonista dei sorteggi della fase a gironi di Champions, pescò il Barcellona per la Juventus? Da simbolo e leggenda della Roma, sembrò proprio una bordata ai rivali bianconeri. Da Torino a Milano. L’Inter si gioca la coppa dalle grandi orecchie col Paris Saint-Germain e l’ex 10 della Nazionale ha rivelato per chi farà il tifo.

Inter-PSG, per chi tifa Totti? Parla il Pupone

L’ultimo atto della Champions League è ormai alle porte. L’appuntamento è fissato per sabato 31 maggio a Monaco di Baviera: sulla strada dell’Inter, che è in corsa pure per lo scudetto, ci sono i campioni di Francia del Paris Saint-Germain guidati da Luis Enrique e trascinati dalle super parate di un Donnarumma in stato di grazia. Sarà battaglia vera, in Germania.

La squadra di Simone Inzaghi, che spera in un epilogo diverso rispetto alla finale di Istanbul del 2023 persa di misura contro il Manchester City, potrà contare anche sul sostegno di Francesco Totti. Il Pupone, intervistato da TRT Sport in occasione della finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan, non ha dubbi. “L’Inter è l’unica squadra rimasta in Europa ed è un grande orgoglio per il calcio italiano. Spero che possa finalmente raggiungere l’obiettivo che le manca, ovvero la vittoria in Champions League”.

Il precedente con la Juventus e le polemiche

Bisogna il tasto rewind e tornare al 2017. Totti è il protagonista assoluto della cerimonia del sorteggio della fase a gironi della Champions League che si svolge a Montecarlo. In prima fila c’è anche Gigi Buffon, con Messi e Cristiano Ronaldo accanto. Il portiere scalpita. Attende di conoscere il destino della Juventus.

L’amico Francesco sembra prendersi gioco dell’ex compagno di Nazionale con cui ha conquistato il Mondiale del 2006. La Signora esce solo dopo l’ultima pallina aperta dall’ex attaccante. Che poi estrae il Barcellona come prima avversaria della squadra allora allenata da Allegri. Ed è in quel preciso istante che abbozza un sorriso malizioso. Sul web monta la polemica dei tifosi della Juventus, mentre i fan giallorossi sono in estasi.

Totti e il possibile ritorno alla Roma: cosa ha detto

La Roma resta sempre in cima ai suoi pensieri. E, infatti, non esclude un possibile ritorno in società. Purché, però, ci siano le condizioni giuste. “Se ci fosse l’opportunità di avere un ruolo importante, lo valuterei sicuramente” afferma.

No, di essere una figurina da esporre proprio non gli va. E già successo in passato ed è finita male, malissimo. “La Roma è sempre stata casa mia: se mi chiamassero, ci siederemo e valuteremo”. La palla, ora, passa ai Friedkin. Anche se il precedente De Rossi non lascia ben sperare.