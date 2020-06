Tousart non giocherà contro la Juventus

Brutte notizie per il Lione, che per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus non potrà schierare Lucas Tousart, a segno nel match d'andata contro i bianconeri.

Il centrocampista dal primo luglio sarà a tutti gli effetti un giocatore dell’Hertha Berlino, terminato il prestito con la squadra francese. Tousart non si è presentato lunedì al centro d’allenamento del Lione per i test medici e la ripresa degli allenamenti: l'Hertha, che lo ha acquistato per 25 milioni di euro lo scorso gennaio, non avrebbe dato il via libera per l'estensione del prestito.

